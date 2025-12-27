منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب تونس ومنتخب نيجيريا بتقدم النسور الخضر بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وسجل هدف منتخب نيجيريا فيكتور أوسيمين في الدقيقة 44 من انطلاق المباراة من رأسية رائعة على يمين حارس منتخب تونس أيمن دحمان بعد عرضية أديمولا لوكمان ليعلن عن تقدم النسور الخضر .

تشكيل منتخب نيجيريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا التشكيل الرسمي لـ«النسور الخضر» استعدادًا لمواجهة منتخب تونس، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوبالي

خط الدفاع: برايت صامويل – سيمي أجايي – كالفين باسي – برونو

خط الوسط: فرانك أونيكا – ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي

خط الهجوم: أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين – أكور أدامز

تشكيل منتخب تونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، في مباراة قوية يسعى خلالها نسور قرطاج لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز فرص التأهل.

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع:

ديلان برون - منتصر الطالبي - علي العابدي - يان فاليري

خط الوسط:

إلياس السخيري - محمد علي بن رمضان - إلياس العاشوري - فرجاني ساسي

خط الهجوم:

حنبعل المجبري - حاتم المستوري

الانتشار الجيد

ويقود المنتخب التونسي أيمن دحمان من حراسة المرمى، مع اعتماد الجهاز الفني على التوازن بين الصلابة الدفاعية والانتشار الجيد في وسط الملعب، إلى جانب السرعات والقدرة على التحول الهجومي في الخط الأمامي.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، في ظل قوة المنتخب النيجيري وخبرة لاعبيه، ما يجعل اللقاء اختبارًا حقيقيًا لطموحات نسور قرطاج في البطولة القارية.