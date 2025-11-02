حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة تنقلات بين سكرتيرى الأحياء بعدد من مناطق القاهرة بهدف تجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة تكليف شريف محمد شريف مكاوى سكرتيرًا لحى حلوان، وإسلام سيد إسماعيل سكرتيرًا لحى السيدة زينب، ومحمد محجوب سالم سكرتيرًا لحى المرج، وسمير محمود مجلى سكرتيرًا لحى غرب مدينة نصر، وأحمد محمد محمدي سكرتيرًا لحى الزيتون، وأشرف نور الدين محمد سكرتيرًا لحى منشأة ناصر، وعمرو سامى محمد سكرتيرًا لحى دار السلام، وعلى رضا محمد شحاتة سكرتيرًا لحى غرب القاهرة، ووليد حسنين عبد المنعم سكرتيرًا لحى الشرابية، وهناء بباوي مسعود سكرتيرًا لحى عين شمس، ووجيه عز الدين محمد سكرتيرًا لحى الخليفة.