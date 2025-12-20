في حوار مع أحمد موسى.. وزير البترول: لا زيادات في البنزين حتى أكتوبر 2026 .. 5 ملايين أوقية ذهب احتياطي السكري

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من داخل منجم السكري وأجرى حوارا خاصا مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثورة المعدنية، وتحدث عن ثروات منجم السكري وخطط الدولة لتأمين احتياجاتنا من الغاز .

اهتمام رئاسي بقطاع التعدين

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين مهم للغاية لمصر والرئيس السيسي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة .



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد” :" لدينا تكليف من الرئيس السيسي لزيادة فعالية قطاع التعدين في مصر كي يكون له دور في الناتج المحلي الإجمالي، ونعمل على خطة طموحة لزيادة نسبة قطاع التعدين في الإنتاج المحلي بنسبة تصل لـ 5 أو 6 % ".

وأكمل كريم بدوي :" قطاع التعدين في مصر واعد ومصر لديها جيولوجيا واعدة ومنجم السكري خير مثال ومصر استثمرت بشكل ضخم في البنية التحتية ".

مصر حافظت على حقوقها بمنجم السكري



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر حافظت بشكل كامل على حقوق الدولة في منجم السكري، من خلال نظام متكامل يضمن حقوق الدولة والشريك الأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه كان لا بد من جذب المستثمرين من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من منجم السكري وتعظيم عوائده الاقتصادية.



وقال كريم بدوي، :" شركات البحث الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مواقع المعادن في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة بحثت عن أفضل النظم المطبقة عالميًا في هذا المجال من أجل جذب الشركات الأجنبية، وتم وضع إجراءات تحفيزية لتشجيع شركات البحث من أستراليا وكندا ودول أخرى على العمل في السوق المصرية.

وأكد أن 13 شركة تعمل في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، مع استهداف جذب أكثر من 200 شركة أجنبية للعمل في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركة «أنجلو جولد» تُعد رابع أكبر شركة في العالم في استغلال الذهب.

خبرات مصرية تدير السكري

وأضاف وزير البترول، أن منجم السكري يُدار بخبرات مصرية تضاهي أكبر المناجم العالمية، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتقدمة في العالم، مشيرًا إلى أن المنجم يُصنف ضمن أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم.



أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة استهدفت جذب كبار المستثمرين إلى قطاع التعدين من خلال تشريعات حديثة مماثلة لما هو مطبق في الدول الكبرى، موضحًا أن هذه التشريعات تهدف إلى حفظ حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.

نظام الضرائب في الاستثمار



وأضاف كريم بدوي، :" تم تعديل التشريع الخاص بشركات التعدين في عام 2018 بهدف جذب المستثمرين الأجانب، مع التعاون مع الشركات العالمية في وضع الاتفاقيات المناسبة التي تحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الدولة كانت بحاجة إلى نظام تشريعي متكامل لتشجيع شركات البحث والاستكشاف.



وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن نظام الاقتسام فى الأرباح متبع بشكل أكبر في قطاعي البترول والغاز.

وقال كريم بدوي ”، :" كان لابد من جذب المستثمرين من أجل الاستفادة بمنجم السكري، ونظام الاتاوة والضرائب مستخدم في غالبية دول العالم، ونظام الإتاوة والضرائب مستخدم في أكبر دولتين مصدرتين للذهب جنوب أفريقيا وغانا، حيث إنه يشجع المستثمرين الأجانب على المشاركة في قطاع التعدين".





مصر دولة واعدة في التعدين



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر دولة واعدة في قطاع التعدين ولدينا كافة الإمكانيات اللازمة وهذه رسالتنا للعالم من منجم السكري .



وقال كريم بدوي :"لدينا مجموعة من العاملين داخل منجم السكري على أعلى مستوى من الخبرات والكفاءات، ومجيء شركة أنجلو جولد للاستثمار في منجم السكري رسالة لكل شركات العالم بالقدوم للاستثمار في مصر ".



وأكمل كريم بدوي :" تم تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمة إلى اقتصادية وذلك الأمر أسهم في جذب المزيد من المستثمرين، و شركة أنجلو جولد العالمية جاءت إلى مصر بعد تحويل هيئة الثروة المعدنية على هيئة اقتصادية وتعديل التشريعات ".

5 ملايين أوقية ذهب احتياطي السكري

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاحتياطي التقريبي للذهب من منجم السكري أكثر من 5 ملايين أوقية ذهب .



وقال كريم بدوي، :" شركة «أنجلو جولد» ستضخ استثمارات ضخمة لزيادة الاكتشافات في المنطقة، مع العمل على اكتشافات جديدة ليكون لدى مصر أكثر من منجم مماثل للسكري، ومساحة المنطقة التي تعمل بها الشركة تصل إلى 174 كيلومترًا مربعًا، وأن وجود «أنجلو جولد» في مصر يمثل رسالة تحفيزية لكل الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعدين المصري.

وأوضح بدوي، ، :" مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية مُشكل من جهات مختلفة، ويضم جميع الخبرات اللازمة، مؤكدًا أن وجود مؤسسات الدولة داخل المجلس ساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار التعديني بمصر.

وأكد وزير البترول، أن طموح الدولة لا يقتصر على استخراج الخام فقط، وإنما يمتد إلى إقامة صناعات تعدينية تحقق قيمة مضافة حقيقية، سواء لقطاع الصناعة أو من خلال توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية أصبحت قادرة على دعم المستثمرين بشكل فعال.

طرح بوابة رقمية للاستثمار في التعدين

وأضاف وزير البترول، أنه يجري حاليًا العمل على إطلاق بوابة إلكترونية رقمية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين، موضحًا أنه خلال الربع الأول من عام 2026 سيتم الإعلان عن هذه البوابة، والتي ستتضمن خريطة متكاملة للتعدين في مصر، بما يسهل على المستثمرين التعرف على الفرص المتاحة.

وأشار إلى، أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تسريع الإجراءات، مستهدفين حصول المستثمر على الرخصة خلال أسابيع قليلة، مقارنة بدول أخرى تمنح رخص التعدين بعد شهور وقد تمتد الإجراءات فيها لأكثر من عام ونصف.

مسح جوي للمحافظات



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم البدء في تنفيذ مسح جوي لتحديد مناطق التعدين في جميع المحافظات، مع استهداف مسح جوي شامل على مستوى الجمهورية لاكتشاف الثروات التعدينية.



وقال كريم بدوي، :" أول مسح جوى سيبدأ في الربع الأول من عام 2026 لمدة 12 شهرا، وبيانات المسح الجوى ومعالجتها يتم استقبالها خلال فترة الـ 12 شهرا ، وهناك شركة عالمية ستقوم بمراجعة البيانات الخاصة بالمسح الجوي لمناطق التعدين فى مصر، والهدف تحفيز الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين".



وأكد أن نظام المسح الجوى لديه عدة أنظمة وفي المرحلة الأولى يستخرج بيانات عن المناطق الأعلى بالمعادن ونوعيتها وفي المرحلة الثانية يعطي معلومات دقيقة عن المعادن في المنطقة .



وأردف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هيئة الثروة المعدنية بعد المسح الجوي تذهب للمواقع المحددة لاستخراج عينات من المعادن، مؤكدا إتاحة الفرصة للاستثمار في الكوادر البشرية في كل قطاعات التعدين.

صادرات الذهب تتخطى المليار دولار



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها قدرات هائلة في الفوسفات والصناعات التعدينية ولدينا كميات من المعادن النادرة، وحجم الصادرات المصرية من الذهب تتخطى المليار دولار".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منح أولوية كبيرة لقطاع التعدين لتحقيق أعلى استفادة، مؤكدًا أن التعدين سيدعم النهوض بالصناعات الوطنية، مشددًا على أن الاهتمام بالتعدين يحقق الاستقرار السياسي.



مصافة للذهب في مصر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم العمل على تطوير قدراتنا في البحث والإنتاج والتصنيع في قطاعات التعدين، مضيفا:" بنشتغل على إننا يكون عندنا مصفاة للذهب والعمل على الإنتاج والتصنيع داخل مصر ".



وأكد كريم بدوي أن مصر تمتلك معادن نادرة ومتنوعة، ولديها قدرات هائلة في الفوسفات والصناعات التعدينية، مع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تحويل المعادن النادرة إلى قيمة مضافة في الصناعة وتوطين الصناعات داخل مصر.

وأشار وزير البترول، إلى أن وجود الشركات العالمية سيتيح إمكانية امتلاك مصر أكثر من منجم يماثل السكري، بالإضافة إلى استهداف جذب أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة للعمل في قطاعات التعدين، مؤكداً أن القدرات المصرية في منجم السكري تمثل فخرًا للشعب المصري، وأن المنجم يُدار بمنظومة رقمية على أعلى مستوى.

تأمين احتياجات الغاز



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطاقة وكل مؤسسات الدولة عملت كفريق عمل لعدم انقطاع الكهرباء، و التحدى الأول كان التغلب علي الانخفاض في إنتاج الغاز والبترول؛ حيث إنه منذ عام 2021 كان لدينا انخفاض في إنتاجية الغاز بنسبة 25% إلى 30%".

أوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك مصر من الغاز يوميا 6000 مليون قدم مكعب.

واستكمل أن حجم استهلاك مصر من الغاز خلال شهور الصيف 7 مليارات قدم مكعب، مشيرًا إلى أنه تم توفير بنية تحتية من سفن التغييز في مصر وهناك 3 سفن للتغييز في السخنة وواحدة علي البحر المتوسط لضخ غاز بـ 2700 مليون قدم مكعب في اليوم .

وتطرق المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إلى التكامل مع وزارة الكهرباء من أجل حل أزمة الطاقة؛ حيث تم توفير مزيج الوقود لتوليد الكهرباء ولبينا كل احتياجاتهم في الصيف.

وأكد أن هناك 40 ألف ميجاوات استهلاك الكهرباء وتم توفير احتياجات المحطات، مشيرًا إلى النجاح في زيادة إنتاجنا من الغاز والزيت وتأمين احتياجات مصر من الغاز، حيث أصبحت المركز الإقليمي لتداول الغاز.

استثمارات أجنبية قادمة



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2026 سيشهد أعلى معدل استثمارات أجنبية في الاستكشافات البترولية والغازية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات مليار و200 مليون دولار.



وقال كريم بدوي :" سيتم ضخ استثمارات لحفر 100 بئر للبحث عن الغاز، من بينها 14 بئرًا في البحر المتوسط، بينما يقوم الشركاء الأجانب بالاستكشاف في 67 بئرًا بالصحراء الغربية، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة.

وأشار كريم بدوي إلى أن الدولة لديها تأمين لمدة 5 سنوات لحفر أكثر من 480 بئرًا استكشافيًا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع سفن التغييز لتوفير عدد من الشحنات، مع التعاقد على 200 شاحنة غاز لتأمين احتياجات مصر في عام 2026، وكذلك 200 شحنة متفق عليها مع سفن التغييز طوال العام، مؤكدًا أن أمن طاقة مصر مؤمن بشكل كامل خلال العام نفسه.

الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب من الشرق

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات مصر من الغاز، ومصر لديها مركز إقليمي في ملف الغاز.

وقال كريم بدوي، :" الغاز القادم عبر الخطوط من الشرق سعره أقل من غاز سفن التغييز ولو حدث أي صيانة في غاز الخطوط لا نتأثر إطلاقا، و الغاز الذي يأتي عن طريق الخطوط 1000 مليون قدم مكعب فقط وسفن التغييز توفر 2700 مليون قدم مكعب في اليوم ".



وأكمل كريم بدوي :" مصر لديها القدرة على توفير الغاز المطلوب في حال حدوث أي مشكلة في الغاز القادم عبر الانابيب من الشرق ".

وتابع كريم بدوي :" تم توفير بنية تحتية من سفن التغييز في مصر وهناك 3 سفن للتغييز في السخنة وواحدة علي البحر المتوسط لضخ غاز بـ 2700 مليون قدم مكعب في اليوم .

صفقة الغاز مع إسرائيل

علق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، قائلا:" الاتفاقية دي منذ 2019 وكل فترة يكون بها تعديلات بناء على الإمكانيات المتواجدة في حقول الغاز، واتفاقية الغاز مع إسرائيل بين الشركات".

وتابع كريم بدوي :" الطاقة والغاز في مصر مؤمنة جدا والكمية التي تصل من الخط الذي يأتي من إسرائيل 1000 مليون قدم مكعب فقط ، ولدينا 4 سفن تغييز بطاقة تسمح لنا بضخ 2700 مليبون قدم كعب ونتوفر احتياجتنا بشكل كامل ".

استثمارات إيني



أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم طرح 4 مناطق جديدة في البحر الأحمر للاستكشاف والبيانات .

وقال كريم بدوي، :" شركة إيني الإيطالية أعلنت عن ضخ استثمارات بـ 8 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وشركة أدنوك الإماراتية وبي بي العالمية تضخان استثمارات في مصر بـ 3.5 مليارات دولار ".

واكمل كريم بدوي :" سددنا غالبية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز والتزامنا مع الشركاء الأجانب ساهم في زيادة الاستثمارات بقطاع الغاز والبترول ".

ولفت كريم بدوي :" شركة أباتشي الأمريكية تعمل في مصر منذ 30 عاما وتم التوافق معها لزيادة الاستثمار في الغاز بالصحراء الغربية بعد تعديل الأسعار ".

فاتورة استيراد المواد البترولية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن فاتورة استيراد المواد البترولية في الشهر مليار دولار وترتفع في الصيف إلى 2 مليار دولار.



وقال كريم بدوي :" الطاقة المتجددة سوف تسهم في تقليص فاتورة الاستيراد من الغاز ، ونعمل على جذب حقول الغاز القبرصي لمصانع الإسالة في مصر ثم التصدير أو توفير احتياجات السوق المحلية، وأول حقل قبرصي سيدخل عن طريق الانابيب في مصر عام 2027 ، ومصر تتعاون مع اليونان في توفير سفينة تغييز من اجل الحصول على الغاز ".

لا زيادة في البنزين حتى اكتوبر 2026

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن أقل تكلفة للغاز في مصر تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز القادم عبر الأنابيب ثم سفن التغييز.



وقال كريم بدوي"، :" زيادة الإنتاج المحلي للغاز يسهم في خفض التكلفة الاستيرادية، وأن مصر تسعى لزيادة إنتاجها وربطه بالدول المجاورة.



أوضح وزير البترول أن مصر تنتج 72% من احتياجات البنزين و55% من احتياجات السولار، ويتم استيراد الباقي، مع السعي لتوفيره محليًا مستقبلًا.

وأكد أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026، مع تطبيق سعر مرن للأسواق المصرية من البنزين والسولار، بما يضمن استقرار الأسعار.