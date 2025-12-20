وزير البترول: غاز خطوط الشرق سعره أقل من سفن التغييز.. ولا يتأثر بالمشكلات

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات مصر من الغاز، ومصر لديها مركز إقليمي في ملف الغاز.



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الغاز القادم عبر الخطوط من الشرق سعره أقل من غاز سفن التغييز ولو حدث أي صيانة في غاز الخطوط لا نتأثر إطلاقا ".



وتابع كريم بدوي :" الغاز الذي يأتي عن طريق الخطوط 1000 مليون قدم مكعب فقط وسفن التغييز توفر 2700 مليون قدم مكعب في اليوم ".



وأكمل كريم بدوي :" مصر لديها القدرة على توفير الغاز المطلوب في حال حدوث أي مشكلة في الغاز القادم عبر الانابيب من الشرق ".

وتابع كريم بدوي :" تم توفير بنية تحتية من سفن التغييز في مصر وهناك 3 سفن للتغييز في السخنة وواحدة علي البحر المتوسط لضخ غاز بـ 2700 مليون قدم مكعب في اليوم .

وتطرق المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إلى التكامل مع وزارة الكهرباء من أجل حل أزمة الطاقة؛ حيث تم توفير مزيج الوقود لتوليد الكهرباء ولبينا كل احتياجاتهم في الصيف.



وأكد أن هناك 40 ألف ميجاوات استهلاك الكهرباء وتم توفير احتياجات المحطات، مشيرًا إلى النجاح في زيادة إنتاجنا من الغاز والزيت وتأمين احتياجات مصر من الغاز، حيث أصبحت المركز الإقليمي لتداول الغاز.

