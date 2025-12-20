4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطاقة وكل مؤسسات الدولة عملت كفريق عمل لعدم انقطاع الكهرباء.



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التحدى الأول كان التغلب علي الانخفاض في إنتاج الغاز والبترول؛ حيث إنه منذ عام 2021 كان لدينا انخفاض في إنتاجية الغاز بنسبة 25% إلى 30%".

أوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك مصر من الغاز يوميا 6000 مليون قدم مكعب.

واستكمل أن حجم استهلاك مصر من الغاز خلال شهور الصيف 7 مليارات قدم مكعب، مشيرًا إلى أنه تم توفير بنية تحتية من سفن التغييز في مصر وهناك 3 سفن للتغييز في السخنة وواحدة علي البحر المتوسط لضخ غاز بـ 2700 مليون قدم مكعب في اليوم .

وتطرق المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إلى التكامل مع وزارة الكهرباء من أجل حل أزمة الطاقة؛ حيث تم توفير مزيج الوقود لتوليد الكهرباء ولبينا كل احتياجاتهم في الصيف.

وأكد أن هناك 40 ألف ميجاوات استهلاك الكهرباء وتم توفير احتياجات المحطات، مشيرًا إلى النجاح في زيادة إنتاجنا من الغاز والزيت وتأمين احتياجات مصر من الغاز، حيث أصبحت المركز الإقليمي لتداول الغاز.