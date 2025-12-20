قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين

وزير البترول
وزير البترول
هاني حسين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين، لافتًا إلى أن شركة «أنجلو جولد» العالمية جاءت إلى مصر بعد هذا التحول، إلى جانب تعديل التشريعات المنظمة لقطاع التعدين، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأوضح بدوي،  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية مُشكل من جهات مختلفة، ويضم جميع الخبرات اللازمة، مؤكدًا أن وجود مؤسسات الدولة داخل المجلس ساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار التعديني بمصر.

وأكد وزير البترول، أن طموح الدولة لا يقتصر على استخراج الخام فقط، وإنما يمتد إلى إقامة صناعات تعدينية تحقق قيمة مضافة حقيقية، سواء لقطاع الصناعة أو من خلال توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية أصبحت قادرة على دعم المستثمرين بشكل فعال.

وأضاف وزير البترول، أنه يجري حاليًا العمل على إطلاق بوابة إلكترونية رقمية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين، موضحًا أنه خلال الربع الأول من عام 2026 سيتم الإعلان عن هذه البوابة، والتي ستتضمن خريطة متكاملة للتعدين في مصر، بما يسهل على المستثمرين التعرف على الفرص المتاحة.

وأشار إلى، أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تسريع الإجراءات، مستهدفين حصول المستثمر على الرخصة خلال أسابيع قليلة، مقارنة بدول أخرى تمنح رخص التعدين بعد شهور وقد تمتد الإجراءات فيها لأكثر من عام ونصف.

واختتم كريم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تبحث عن ميزة تنافسية قوية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مسح جوي لتحديد مناطق التعدين في جميع المحافظات، مع استهداف مسح جوي شامل على مستوى الجمهورية لاكتشاف الثروات التعدينية، لافتًا إلى أن آخر مسح جوي لمناطق التعدين في مصر كان عام 1984.

البترول وزير البترول مصر منجم السكري احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

إير كايرو

إيركايرو توضح حقيقة تأخر رحلة جدة- القاهرة

غدا أول رجب 1447هـ رسميًا في مصر .. اعرف فضل هذا الشهر الكريم

غدا أول رجب 1447هـ رسميًا في مصر .. اعرف فضل هذا الشهر الكريم

الفنان أحمد العوضي

موعد زواج أحمد العوضي.. مين العروسة؟

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد