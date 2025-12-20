وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين، لافتًا إلى أن شركة «أنجلو جولد» العالمية جاءت إلى مصر بعد هذا التحول، إلى جانب تعديل التشريعات المنظمة لقطاع التعدين، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأوضح بدوي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية مُشكل من جهات مختلفة، ويضم جميع الخبرات اللازمة، مؤكدًا أن وجود مؤسسات الدولة داخل المجلس ساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار التعديني بمصر.

وأكد وزير البترول، أن طموح الدولة لا يقتصر على استخراج الخام فقط، وإنما يمتد إلى إقامة صناعات تعدينية تحقق قيمة مضافة حقيقية، سواء لقطاع الصناعة أو من خلال توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية أصبحت قادرة على دعم المستثمرين بشكل فعال.

وأضاف وزير البترول، أنه يجري حاليًا العمل على إطلاق بوابة إلكترونية رقمية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين، موضحًا أنه خلال الربع الأول من عام 2026 سيتم الإعلان عن هذه البوابة، والتي ستتضمن خريطة متكاملة للتعدين في مصر، بما يسهل على المستثمرين التعرف على الفرص المتاحة.

وأشار إلى، أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تسريع الإجراءات، مستهدفين حصول المستثمر على الرخصة خلال أسابيع قليلة، مقارنة بدول أخرى تمنح رخص التعدين بعد شهور وقد تمتد الإجراءات فيها لأكثر من عام ونصف.

واختتم كريم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تبحث عن ميزة تنافسية قوية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مسح جوي لتحديد مناطق التعدين في جميع المحافظات، مع استهداف مسح جوي شامل على مستوى الجمهورية لاكتشاف الثروات التعدينية، لافتًا إلى أن آخر مسح جوي لمناطق التعدين في مصر كان عام 1984.