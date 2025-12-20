وزير البترول: مصر حافظت كليا على حقوقها في منجم السكري

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر حافظت بشكل كامل على حقوق الدولة في منجم السكري، من خلال نظام متكامل يضمن حقوق الدولة والشريك الأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه كان لا بد من جذب المستثمرين من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من منجم السكري وتعظيم عوائده الاقتصادية



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركات البحث الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مواقع المعادن في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة بحثت عن أفضل النظم المطبقة عالميًا في هذا المجال من أجل جذب الشركات الأجنبية، وتم وضع إجراءات تحفيزية لتشجيع شركات البحث من أستراليا وكندا ودول أخرى على العمل في السوق المصرية.

وأكد أن هناك حاليًا 13 شركة تعمل في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، مع استهداف جذب أكثر من 200 شركة أجنبية للعمل في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركة «أنجلو جولد» تُعد رابع أكبر شركة في العالم في استغلال الذهب.

وأضاف وزير البترول، أن منجم السكري يُدار بخبرات مصرية تضاهي أكبر المناجم العالمية، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتقدمة في العالم، مشيرًا إلى أن المنجم يُصنف ضمن أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم.