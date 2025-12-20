مع أحمد موسى .. وزير البترول يرد على الأسئلة الصعبة بشأن صفقة الغاز مع إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، سوف يرد بصراحة على الأسئلة الصعبة حول صفقة الغاز مع إسرائيل.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العديد من الأمور المتعلقة بصفقة الغاز مع تل أبيب سوف يوضحها وزير البترول في حلقة اليوم من منجم السكري.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سوف يكشف موضوع الصفقات التي تبرمها مصر في مجال البترول والغاز، إلى جانب الحديث عن أنواع الغاز وسعر كل منها ويحسم الجدل لأنه هناك «هبيدة» في موضوع صفقات الغاز.

واختتم الإعلامي أحمد موسى: أي شخص يهبد ويقول محبس الغاز عن مصر موجود في إسرائيل مجنون، موضحا أن وزير البترول سوف يكشف الحقائق كاملة في حلقة اليوم.