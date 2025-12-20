أحمد موسى: اللي يقولك إن إسرائيل ماسكة محبس الغاز القادم لمصر مجنون ولازم يروح المستشفى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الناس تحولوا إلى خبراء في صفقات الغاز ، مضيفا:" أي حد يقولك إن الغاز بتاعنا محبسه موجود في إسرائيل لازم يروح المستشفى ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أي حد يهبد أي هبدة في ملف الغاز وصفقات الغاز لازم نوديه المستشفى يتعالج ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اللي يقولك إن إسرائيل ماسكة محبس الغاز القادم لمصر في إيدها ده مجنون ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أي شخص يتحدث عن تفريط مصر في حقها في أمن الطاقة مجنون ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا انتاج حوالي 4 مليارات قدم مكعب غاز يوميا ومحدش يقدر يضغط علينا خالص في الملف ده ".

