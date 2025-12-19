هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل

علق الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على آخر تطورات صفقة الغاز مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلالها لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: “هنكسب 11 مليار دولار في 5 سنوات من هذه الصفقة ويضاف الغاز للناتج المحلي المصري”، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر لديها سفن تغويز قوية.

وأكمل ضياء رشوان،: "الجميع يعلم حجم الضغوط التي مورست على مصر من أجل قبول التهجير ولم يحدث.. ومصر هتكسب من تصدير الغاز اللي جاي من إسرائيل 11 مليار دولار".