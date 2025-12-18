التوك شو| أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الحكومة تزف بشرى للمواطنين: خفض الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي تسعى إلى تخفيض الدين المحلي والخارجي، متابعا: الدين الخارجي لمصر في الحدود الأمنة بنسبة 44%.لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تقارير صادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا بوجود تضخم وازمات في القدرة المالية للأسر هناك.



حزمة جديدة لتشجيع الاستثمار وتوجيه لنشر القيم والسلوكيات الرشيدة | رسائل مدبولي للمواطنين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسائل مهمة للمواطن المصري خاصة بالاقتصاد ومعدلات التضخم وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .



منظومة متكاملة للأمن والسلامة والرعاية الصحية بمنجم السكري.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شركة «أنجلو جولد أشانتي» توفر تأمينًا صحيًا شاملًا للعاملين في منجم السكري، يشمل العامل وزوجته واثنين من أبنائه.



«الوطنية للانتخابات»: 5 أحزاب تقدّمت بشكاوى في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 5 أحزاب سياسية قامت بالتقدم بشكاوى للهيئة حول سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب .



وزير التموين يقرر مد العمل بمنفذ سلع مدينة الإنتاج الإعلامي للـ11 مساءً

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير التموين بمد ساعات العمل في منفذ بيع السلع الغذائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد افتتاحه.



لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منجم السكري تعرض، عقب أحداث عام 2011، لحملات تشكيك وبلاغات كيدية استهدفت تخويف المستثمرين والشركات العاملة في قطاع التعدين.متحدث الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناء على ارتفاع معدلات النمو

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم إصدار حزمة جديد لزيادة الأجور في الفترة الحالية ولكن سيتم الاعلان عنها في العام المالي الجديدمشيرا إلى أنه سيتم عمل برنامج إصلاح إقتصادي، والمعدلات تقترب من القيام ببرنامج اصلاح اقتصادي.



هل الأوضاع الحالية تعيدنا إلى أجواء فترة كورونا؟.. المصل واللقاح توضح

رد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على سؤال " هل الوضع الحالي من الإصابات بالأمراض التنفسية قد تدفعنا لأخذ احتياطات مثل التي كانت في فترة كورونا".