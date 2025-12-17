حزمة جديدة لتشجيع الاستثمار وتوجيه لنشر القيم والسلوكيات الرشيدة | رسائل مدبولي للمواطنين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسائل مهمة للمواطن المصري خاصة بالاقتصاد ومعدلات التضخم وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .

13.5 مليار دولار استثمارات باقتصادية قناة السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية تشهد زخم من الاستثمارات، وأن هناك تسابق من الشركات العالمية من أجل الاستثمار، في هذه المنطقة، وأن ما يتم يعتبر ثمار رؤية القيادة السياسية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أنه مع المشروعات الكبيرة، نجد أن هناك ثمار كبيرة جدا للمشروعات، وأن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نجحت في الفترة الأخيرة من حصد 13.5 مليار دولار استثمارات، وأن هناك 380 مشروع يوفر 120 ألف فرصة عمل.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمحافظة القليوبية، أمس، مؤكدا أن هذا المشروع على وجه الخصوص كان توجيها من الرئيس، وذلك في إطار سعي الدولة لتوطين مختلف الصناعات، مشيرا إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.



حققنا أقل عجز تجاري خلال آخر 10 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الأسبوع كان هناك لقاء مع رؤساء مجلس التصدير، وكان الحديث عن مضاعفة الصادرات المصرية، وأن أمل مصر يكون في زيادة الصادرات.

وأوضح ، أنه يستمع لكل مجالس إدارة الصادرات، لمعرفة أي مشكلات تعوق الصادرات، وأن تقوم الحكومة على حلها.

وتابع حققنا أقل عجز تجاري خلال آخر 10 سنوات، وأن ذلك ناتج عن زيادة الصادرات وأن في 2024 الصادرات السلعية غير البترولية وصل إلى 40 مليار دولار والخطة بهذا العام الوصول لـ 48 مليار دولار أو 50 مليار دولار.

مواجهة الهجرة غير الشرعية

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال الزميل محمود مطاوع مراسل موقع صدى البلد، بخصوص الهجرة غير الشرعية، وأن الفترة الأخيرة كان هناك حادث غرق أحد المراكب وكان بها بعض المصريين.

وقال رئيس الحكومة، إنه تم إيقاف أي خروج مراكب من الحدود المصرية أن الهجرة غير الشرعية مرتبطة بالقارة، وأن هناك دول مجاورة دون ذكر أسماء هي من تقوم بتسهيل هذه الأمور، وأن بعض المواطنين تنقل من الحدود المصرية لتلك الدول ومن خلالها يتم الهجرة.

وكشف أن الدولة أوقفت بنسبة 100 % خروج أي مركب، وأنه يتم التعامل بحسم مع أي عصابات تعمل في هذا الأمر، وأنه يتم وقف مثل هذه الأمور.

مصر تشهد طفرة ملحوظة في القطاعات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تحقيق نموًا مستدامًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على صناعة التعهيد وغيرها من القطاعات المرتبطة بالتصدير، مشيراً إلى أهمية إشراك الشباب في خطط التنمية.

وأضاف مدبولي أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في جميع القطاعات الاقتصادية، مع توفير تسهيلات ومجموعة من المحفزات لجذب الاستثمارات، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن التنسيق المستمر بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة يسهم في دفع عجلة التنمية ودعم استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي المستدام.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء إن شركة جديدة ستنشئ مشروع الألواح الشمسية الاقتصادية في قناة السويس، مشيراً إلى نجاح المشروع في جذب مليارات الدولارات وتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة.

وأشار مدبولي إلى جهود الدولة في إنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية، لافتاً إلى أن مصر كانت دائماً مُصدّرة لها، كما أكد على أهمية مشروعات الغزل والنسيج التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أقل من عام، والتي ستوفر آلاف فرص العمل

وتوقع رئيس الوزراء، أن تتجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليار دولار.

إنتاج الطلمبات الغاطسة لمشروعات الصرف الصحي



أوضح مدبولي أن الرئيس السيسي وجّه بإنتاج الطلمبات الغاطسة محلياً لتلبية احتياجات مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في هذا القطاع بعد أن كانت البلاد تستوردها بمليارات الدولارات، مع التأكيد على قدرة المصنع على تلبية احتياجات الدولة بالكامل وتسريع خطوات تنفيذ المشروعات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن توفير الأراضي المستصلحة يجب أن يتم مع توفير المرافق الضرورية فيها.



25% من مساحة مصر تصلح للزراعة

وأوضح أن الحكومة كانت تسلم الأراضي للمواطنين دون مرافق وكانت هناك مشكلات، وكان بعض المواطنين تحصل على الأرض ولا تستطيع تقديم المرافق لها بسبب التكلفة، ولذلك تأخير تسليم الأراضي خلال هذه الفترة يكون من أجل استكمال المرافق.

وقال رئيس الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة، إن خطة الدولة تسليم الأراضي المستصلحة تكون بها جميع المرافقة، وأن استصلاح الفدان يكلف الكثير، ويكون من 250 إلى 300 ألف جنيه،وأن الحكومة تتبنى هذا الأمر.

وتابع:" 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة، لكن المشكلة في وفرة المياه، وأن الدولة تعمل خلال الفترة الأخيرة لتوفير المياه ومعالجة المياه ويكون هناك ترشيد استهلاك المياه".

مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع



وأوضح رئيس الوزراء، أن مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية، والرئيس السيسي وجه بتبني مجموعة من المستشفيات لتقديم خدمات طبية مميزة بالاستعانة بالخبرات العالمية جنبا إلى جنب مع الأطباء المصريين.



حزمة جديدة من التسهيلات



وأعلن مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز، من المقرر الإعلان عنها قريبًا، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

معدلات الفقر في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أرقام ومعدلات الفقر في مصر متغيرة وديناميكية .

وقال مدبولي :" آخر أرقام لدينا تتحدث عن حوالي 30 % من المصريين تحت خط الفقر وبالتأكد أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر والعالم أدت إلى زيادة هذه النسبة، ونقوم بخطوات من أجل خفض نسب تواجد المصريين تحت خط الفقر، و نرغب في أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي ونعمل على محور رفع الأجور وتثبيت وخفض أسعار السلع ".

وتابع مدبولي :" هناك انخفاض في معدلات التضخم مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات ونحن حريصين على إحداث توازن في الأسعار ".

إجراءات تحويل منظومة الدعم العيني إلى نقدي



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع للجنة العدالة الاجتماعية، وذلك لمتابعة إجراءات تحويل منظومة الدعم العيني إلى دعم نقدي.



وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الأولوية القصوى خلال عملية التحويل هي ضمان عدم حدوث أي مشكلات أثناء التنفيذ، مشددًا على أهمية الاطمئنان الكامل إلى أن النظام الجديد لن يؤثر سلبًا على المواطنين أو على حصولهم على مستحقاتهم.وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرص شديد، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلاسة التحول وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

لا ركود في القطاع العقاري

وقال مبدولي:" في أواخر 2023 كان هناك سوق سوداء في سعر الصرف وبالتالي أي مواطن كان معاه أي مبلغ كان يضعه في عقار أو أجهزة منزلية معمرة ، والمطورون العقاريون أكدوا ان المبيعات التي حدثت في عام 2025 أفضل من الأعوام الماضية "، مضيفا:" المواطن الآن اصبح مطمئن بأن الأسعار ثابتة ومستقرة وبالتالي لا يوجد شراء بكثرة وبالتالي يتم شراء الأجهزة المنزلية وفقا للاحتياجات فقط ".

وتابع مدبولي :" لا يوكد ركود في شراء العقارات والأجهزة المنزلية والعجلة ماشية "

جهود خفض الدين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي تسعى إلى تخفيض الدين المحلي والخارجي، متابعا: الدين الخارجي لمصر في الحدود الأمنة بنسبة 44%.

وأضاف، أننا نسعى إلى خفض الدين الخارجي لأقل من 40%، كما أننا نسعى إلى تخفيضه إلى أقل من 40 ، مع نمو الاقتصاد والاستقرار النقدي والحوكمة في إضافة القروض الجديدة.



ونوه بأن القروض الجديدة مخصصة فقط للاحتياجات الأساسية في الدولة، كالغذاء والمنتجات البترولية.

وشدد على أن الدولة تسعى إلى خفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% ونسعى ليكون أقل.

توجيه حكومي لنشر القيم الرشيدة



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك ناقوس خطر لتغير العادات والسلوكيات داخل المجتمع المصري وهذا يظهر في تكرار الجرائم داخل الأسر المصرية .

وقال مدبولي، :" نعمل على زيادة معدلات الوعي في خطبة الجمعة وهناك توجيه لوزير التربية والتعليم بإدراك القيم والسلوكيات وكيفية التعامل بين المرأة والرجل داخل المناهج المصرية".

وتابع مدبولي:" لازم نواجه أي سلوكيات خاطئة بالتعليم والتوعية منذ الصغر ".

وأكمل مدبولي:" نؤكد على السلوكيات الرشيدة والصحية وهناك توجيه لوزير الأوقاف والكنيسة لنشر القيم السليمة داخل الخطب".