هل الأوضاع الحالية تعيدنا إلى أجواء فترة كورونا؟.. المصل واللقاح توضح

رد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على سؤال " هل الوضع الحالي من الإصابات بالأمراض التنفسية قد تدفعنا لأخذ احتياطات مثل التي كانت في فترة كورونا".

وقال إن الوضع لن يصل لجائحة، لآنه في فترة كورونا كان الشخص المصاب، يتسبب في إصابة 10 آخرين، وكانت العدوى أسرع لكن الإنفلونزا الحالية لن تصل لجائحة، وأن مصر لديها الخبرة في التعامل مع الأمراض التنفسية.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا الموسمي، منتشر في جميع المراكز، وأن سعره ليس مرتفع، وأن هذا اللقاح لا يتم اعطائه لمن هم أقل من 6 أشهر،وأن جميع اللقاحات حديثة، ووزارة الصحة تقوم بتوفيره بالمراكز الصحية.

ونصح الحداد جميع المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا، موضحًا أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأساسي للحد من العدوى وتقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة

سعر اللقاح أقل من أدوية دور البرد

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن سعر اللقاح أقل من أدوية دور البرد، وأن هذا اللقاح يحمي الشخص من الأعراض الشديدة للفيروس.

وفي الأيام الماضية أكد أن الإنفلونزا أكثر شراسة مقارنة بالمواسم السابقة، ما يستدعي الإسراع بالحصول على اللقاحات للوقاية من المضاعفات، خاصة مع ظهور متحور جديد من فيروس كورونا وزيادة معدلات الإصابة عالميًا.

أكد الدكتور أمجد الحداد أن الانتشار الكبير لفيروس الإنفلونزا خلال الفترة الحالية دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مشددة وصلت إلى الإغلاق، مشددًا على أن خطورة الموسم الحالي تستوجب وعيًا صحيًا أكبر من المواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أن الولايات المتحدة تقدم اللقاحات للأطفال، لافتًا إلى وجود توجه عالمي متزايد للاعتماد على التطعيمات، مؤكدًا أن اللقاحات كانت ولا تزال السبب الرئيسي في القضاء على العديد من الأمراض عبر العصور.