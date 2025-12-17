قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء
متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15%
متحدث الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناء على ارتفاع معدلات النمو
غياب عادل إمام وحضور نجوم الفن في عزاء شقيقته بمسجد الشرطة| صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
هل الأوضاع الحالية تعيدنا إلى أجواء فترة كورونا؟.. المصل واللقاح توضح

رد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على سؤال " هل الوضع الحالي من الإصابات بالأمراض التنفسية قد تدفعنا لأخذ احتياطات مثل التي كانت في فترة كورونا".

وقال إن الوضع لن يصل لجائحة، لآنه في فترة كورونا كان الشخص المصاب، يتسبب في إصابة 10 آخرين، وكانت العدوى أسرع لكن الإنفلونزا الحالية لن تصل لجائحة، وأن مصر لديها الخبرة في التعامل مع الأمراض التنفسية.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا الموسمي، منتشر في جميع المراكز، وأن سعره ليس مرتفع، وأن هذا اللقاح لا يتم اعطائه لمن هم أقل من 6 أشهر،وأن جميع اللقاحات حديثة، ووزارة الصحة تقوم بتوفيره بالمراكز الصحية.

ونصح الحداد جميع المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا، موضحًا أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأساسي للحد من العدوى وتقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة

سعر اللقاح أقل من أدوية دور البرد

 

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن سعر اللقاح أقل من أدوية دور البرد، وأن هذا اللقاح يحمي الشخص من الأعراض الشديدة للفيروس.

وفي الأيام الماضية أكد أن الإنفلونزا  أكثر شراسة مقارنة بالمواسم السابقة، ما يستدعي الإسراع بالحصول على اللقاحات للوقاية من المضاعفات، خاصة مع ظهور متحور جديد من فيروس كورونا وزيادة معدلات الإصابة عالميًا.

أكد الدكتور أمجد الحداد أن الانتشار الكبير لفيروس الإنفلونزا خلال الفترة الحالية دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مشددة وصلت إلى الإغلاق، مشددًا على أن خطورة الموسم الحالي تستوجب وعيًا صحيًا أكبر من المواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أن الولايات المتحدة تقدم اللقاحات للأطفال، لافتًا إلى وجود توجه عالمي متزايد للاعتماد على التطعيمات، مؤكدًا أن اللقاحات كانت ولا تزال السبب الرئيسي في القضاء على العديد من الأمراض عبر العصور.

