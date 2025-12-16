قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1

طفل مصاب
طفل مصاب
البهى عمرو

خلال الأيام الماضية، تم رصد عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس H1N1، مما دفع المواطنين للتساؤل حول الوضع الصحي في مصر، يتزايد القلق العام حول ما إذا كان هناك فيروس جديد وما هو الحال الراهن فيما يتعلق بتلك الإصابات المرتبطة بنزلات البرد.


حذّر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من خطورة انتشار فيروس الإنفلونزا خلال الموسم الحالي.

فيروس

وأكد أن الإنفلونزا  أكثر شراسة مقارنة بالمواسم السابقة، ما يستدعي الإسراع بالحصول على اللقاحات للوقاية من المضاعفات، خاصة مع ظهور متحور جديد من فيروس كورونا وزيادة معدلات الإصابة عالميًا.

الإنفلونزا تنتشر بقوة وتحذيرات من الإهمال


 

أكد الدكتور أمجد الحداد أن الانتشار الكبير لفيروس الإنفلونزا خلال الفترة الحالية دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مشددة وصلت إلى الإغلاق، مشددًا على أن خطورة الموسم الحالي تستوجب وعيًا صحيًا أكبر من المواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية.

اللقاح خط الدفاع الأول ضد العدوى
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، نصح الحداد جميع المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا، موضحًا أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأساسي للحد من العدوى وتقليل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة.

توجه عالمي للاعتماد على اللقاحات

طفل مصاب ببرد
 

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أن الولايات المتحدة تقدم اللقاحات للأطفال، لافتًا إلى وجود توجه عالمي متزايد للاعتماد على التطعيمات، مؤكدًا أن اللقاحات كانت ولا تزال السبب الرئيسي في القضاء على العديد من الأمراض عبر العصور.

 

متحور جديد لكورونا وتحسن في شدة الفيروس

وأوضح الحداد أن هناك متحورًا جديدًا لفيروس كورونا في الوقت الحالي، إلا أن الفيروس أصبح أضعف وأقل شدة مقارنة بالفترات السابقة، مع التأكيد على أهمية توافر لقاحات كورونا لمواجهة أي تطورات صحية محتملة.

كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة

ونوه الدكتور أمجد الحداد بأن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مؤكدًا أن حصولهم على اللقاحات يمثل عاملًا أساسيًا في الوقاية من الحالات الحرجة وتقليل نسب الدخول إلى المستشفيات.


وطمأن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المواطنين بشأن الأوضاع الصحية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتابع عن كثب ارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، والتي سجلت زيادة بنحو 30% مقارنة بالسنوات الماضية، مشددًا على أن الوضع لا يدعو للقلق.

 

بدء إنشاء المستشفيات 

وأوضح وزير الصحة أن بعض الجهات تقيّم المشروعات بمنظور قصير المدى، متجاهلة أن مناطق مثل السادس من أكتوبر كانت في السابق أراضي صحراوية، ومع بدء إنشاء المستشفيات بها قوبل الأمر برفض من بعض المستثمرين، إلا أنها تحولت اليوم إلى مدن متكاملة ومزدهرة مثل الشيخ زايد، والتجمع الخامس، وبدر، والعاشر من رمضان.

 

إنشاء المدارس والجامعات

وأشار إلى أن تنمية أي مجتمع لا تقتصر على الإسكان فقط، بل تشمل إنشاء المدارس والجامعات وتوفير خدمات صحية متطورة، بما يضمن استقرار السكان، لافتًا إلى أن التوسع العمراني خارج المناطق المزدحمة يسهم في رفع نسبة السكان المستفيدين من البنية التحتية من 7% إلى 14%.

 

خططًا شاملة للتطوير

وأضاف أن الدولة نفذت خططًا شاملة لتطوير أكثر من 20 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، في إطار التنمية البشرية وإعادة توزيع السكان على مساحة مصر التي تبلغ مليون متر مربع، لم يُستغل منها سوى 7% فقط.

 

استقبال جميع الحالات

وأكد عبد الغفار أن المستشفيات الحديثة مجهزة لاستقبال جميع الحالات، وتضم أحدث الأجهزة الطبية، سواء في مجالات القلب والمخ أو التشخيص بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، فضلًا عن تطور غرف العمليات، موضحًا أن قيمة إنقاذ الأرواح تفوق أي تكلفة استثمارية.

فيروس فيروس H1N1 فيروس جديد المصل واللقاح الإنفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة إعادة المرحلة الثانية بمجلس النواب

تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة إعادة المرحلة الثانية بمجلس النواب

الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية

في مقر المطرانية.. الأنبا مينا يتابع ملف التنمية بالمجتمعات التابعة للإيبارشية

وزير العمل

وزير العمل يزور إيطاليا غدا لفتح أسواق عمل جديدة

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد