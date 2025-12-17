منظومة متكاملة للأمن والسلامة والرعاية الصحية بمنجم السكري.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شركة «أنجلو جولد أشانتي» توفر تأمينًا صحيًا شاملًا للعاملين في منجم السكري، يشمل العامل وزوجته واثنين من أبنائه، مشددًا على أن الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة داخل الموقع يُعد أمرًا إلزاميًا لا يقبل التهاون.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ارتداء الملابس المخصصة للعمل، والنظارات الواقية، والخوذة، يُعد شرطًا أساسيًا لدخول الموقع، نظرًا لأن أولوية الشركة الأولى هي الحفاظ على أمن وسلامة العاملين.وأوضح أن أي مخالفة لهذه التعليمات تستوجب الاستبعاد الفوري، نظرًا لحساسية الموقع وعدم تحمله أي تجاوزات.



وأضاف أن هناك أفرادًا مختصين بتوجيه العاملين في جميع أنحاء المنجم، ولا يُسمح بدخول أي شخص إلى الموقع إلا بعد الحصول على إذن مسبق، مؤكدًا أن المناطق التي تحتوي على الذهب لا يُسمح بدخولها نهائيًا، ويقتصر الأمر على المشاهدة من الخارج فقط.

