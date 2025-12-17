قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط ربع طن صدور دواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية

المضبوطات بالغربية
المضبوطات بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط  ربع طن صدور دواجن  مخلية مجهولة المصدر  وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج الصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، داخل مجزر دواجن بإحدى  قرى مركز المحلة الكبرى.

توجيهات بيطرية 


 وتلقت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، تقريرا يتضمن تمكن حملة بمتابعة الدكتورالشربيني عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، وضمت الدكتور أسامة محمد والدكتور محمد الغزالى، بالاشتراك مع مديرية التموين بقيادة المهندس أحمد عبود وكيل الوزارة،  ومتابعة ناصر العفيفى وكيل المديرية وترأسها هيثم علام مدير ادارة تموين مركز المحلة، من مداهمة مجزر دواجن بإحدى  قرى قرى مركز المحلة الكبري


وأسفر التفتيش، عن ضبط ربع طن  صدور دواجن مخليه عبارة عن صدور فيليه مجهولة المصدر والبيانات ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، ويقوم المجزر بطرحها للبيع فى الأسواق.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفة وتسليم المضبوطات للجهه المعنية للتحفظ عليها ، وعرض المحضر على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اخبار محافظة الغربية ضبط لحوم مجهولة المصدر ردع مخالفين

