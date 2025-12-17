ضبط ربع طن صدور دواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط ربع طن صدور دواجن مخلية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج الصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، داخل مجزر دواجن بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى.

توجيهات بيطرية



وتلقت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، تقريرا يتضمن تمكن حملة بمتابعة الدكتورالشربيني عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، وضمت الدكتور أسامة محمد والدكتور محمد الغزالى، بالاشتراك مع مديرية التموين بقيادة المهندس أحمد عبود وكيل الوزارة، ومتابعة ناصر العفيفى وكيل المديرية وترأسها هيثم علام مدير ادارة تموين مركز المحلة، من مداهمة مجزر دواجن بإحدى قرى قرى مركز المحلة الكبري



وأسفر التفتيش، عن ضبط ربع طن صدور دواجن مخليه عبارة عن صدور فيليه مجهولة المصدر والبيانات ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، ويقوم المجزر بطرحها للبيع فى الأسواق.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفة وتسليم المضبوطات للجهه المعنية للتحفظ عليها ، وعرض المحضر على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.