محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بمدارس طنطا ويُشيد بجاهزيتها الكاملة.. استعدادات قصوى وتأمين شامل لـ642 لجنة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة داخل عدد من المدارس بمدينة طنطا، لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات النواب، والوقوف على مستوى التجهيزات النهائية داخل المقار التعليمية المخصصة للعملية الانتخابية، وذلك استعدادًا ليومي الاقتراع المقرر عقدهما يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025م .

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مشددًا على أن المحافظة دخلت مرحلة الجاهزية الشاملة لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا، غالبيتها من المدارس، بما يضمن سير الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بأبناء محافظة الغربية.

وخلال جولته التفقدية داخل الفصول وساحات المدارس، أشاد اللواء أشرف الجندي بمستوى الجاهزية والانضباط داخل لجان الإعادة، وما تم تنفيذه من تجهيزات دقيقة تعكس حجم الجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية والتعليمية، مؤكدًا أن المدارس تمثل مقارًا انتخابية نموذجية لما توفره من تنظيم ومساحات مناسبة تسهم في تسهيل حركة الناخبين وضمان انسيابية عملية التصويت.

وشدد على أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة داخل لجان المدارس يُعد أولوية قصوى لمحافظة الغربية، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الصادرة بشأن تجهيز اللجان من الداخل والخارج.

لجان التصويت

وأكد محافظ الغربية ضرورة مراجعة جميع التفاصيل المرتبطة بسير العملية الانتخابية داخل المدارس، بداية من تأمين محيط اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، مرورًا بتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، وصولًا إلى التأكد من جاهزية الفصول المخصصة للتصويت من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة، وتجهيز مصادر بديلة للطاقة وعلى رأسها المولدات الكهربائية الجاهزة للعمل الفوري، مع التأكد من سلامة مداخل ومخارج المدارس وتأمينها بالكامل، وتوافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجان.

وشدد اللواء الجندي على أهمية تجهيز الأثاث المدرسي المستخدم داخل اللجان، وتوفير المناضد المخصصة لصناديق التصويت، والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إنشاء مظلات ومناطق انتظار مناسبة داخل أفنية المدارس وخارجها، وتثبيت لافتات واضحة تحمل اسم ورقم كل لجنة على بوابات المدارس، ورفع علم الجمهورية بما يعكس المظهر الحضاري للعملية الانتخابية داخل المنشآت التعليمية.

وفيما يخص الحالة العامة للمدارس، وجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من أي أعمال دهان أو تجميل داخل الفصول والممرات، ورفع مستوى النظافة العامة داخل ساحات المدارس ومحيطها الخارجي، مع إزالة أي إشغالات أو معوقات بالطرق المؤدية إليها، ومتابعة كفاءة الإنارة العامة بالشوارع المحيطة، وتمهيد الطرق لتيسير وصول الناخبين بسهولة، إلى جانب التأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل لجان المدارس وربطها بغرف العمليات.

كما أصدر اللواء أشرف الجندي توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة خلال فترة الانتخابات، مؤكدًا على تطهير وتسليك بالوعات الأمطار بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها، وتجهيز سيارات شفط وطوارئ للتحرك الفوري عند الحاجة، ومراجعة سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، وتأمين المداخل بأرضيات مانعة للانزلاق حال سقوط الأمطار، مع التأكد من حماية المولدات الكهربائية داخل المدارس وضمان جاهزيتها الكاملة، مكلفًا رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة قبل وأثناء أيام الاقتراع.

وتضمنت توجيهات المحافظ التأكد من توافر طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل المدارس، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات القريبة، وتجهيز سيارات إسعاف متمركزة بالقرب من لجان المدارس، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وربطها الكامل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية.

تجهيزات كافة اللجان

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والتعليمية يتم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية داخل لجان المدارس ستتواصل حتى انطلاق جولة الإعادة، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم انتخابات تتسم بأعلى درجات الانضباط والكفاءة، وتُجسد حرص الدولة ومحافظة الغربية على وضع المواطن في صدارة الاهتمام وتوفير مناخ آمن ومنظم لمشاركته في الاستحقاق الدستوري.