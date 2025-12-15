قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد شعيب: أبناء مطروح هم الحماة للبوابة الغربية لمصر

محافظ مطروح
محافظ مطروح
البهى عمرو

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خالص التهاني لجميع أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي، مشددًا على أن الدفاع عن الوطن هو جزء من عقيدة أبناء مطروح الراسخة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على القناة الأولى، أن الانتصار على القوات الإنجليزية في مثل هذا الوقت من عام 1915 يعد إنجازًا تاريخيًا، حيث تمكن أبناء مطروح من دحر العدو وتحقيق انتصار كبير، أن أبناء مطروح هم الحماة للبوابة الغربية لمصر.

كما أوضح أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من الخدمات ومشروعات التنمية، لافتًا إلى أن الشهر الجاري سيشهد عددًا كبيرًا من افتتاحات المشروعات الخدمية  الهامة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

حامد حمدان

إدارة بيراميدز تبدأ المفاوضات مع حامد حمدان خلال انتقالات يناير

وزارة الشباب والرياضة

على هامش الجمعية العمومية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة

منتخب جنوب افريقيا

كل ما تريد معرفته عن منتخب جنوب إفريقيا منافس مصر في كأس أمم أفريقيا

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

