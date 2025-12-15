خالد شعيب: أبناء مطروح هم الحماة للبوابة الغربية لمصر

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خالص التهاني لجميع أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي، مشددًا على أن الدفاع عن الوطن هو جزء من عقيدة أبناء مطروح الراسخة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على القناة الأولى، أن الانتصار على القوات الإنجليزية في مثل هذا الوقت من عام 1915 يعد إنجازًا تاريخيًا، حيث تمكن أبناء مطروح من دحر العدو وتحقيق انتصار كبير، أن أبناء مطروح هم الحماة للبوابة الغربية لمصر.

كما أوضح أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من الخدمات ومشروعات التنمية، لافتًا إلى أن الشهر الجاري سيشهد عددًا كبيرًا من افتتاحات المشروعات الخدمية الهامة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

