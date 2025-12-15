بعد جولة صباحية.. محافظ الغربية يعود منتصف الليل في حملة بشارع الترعة بالمحلة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة بشارع الترعة بحي ثان المحلة الكبرى، وذلك في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، لمتابعة سير أعمال النظافة ورفع المخلفات على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، حيث كان المحافظ قد تفقد الشارع في وقت سابق صباح اليوم، وحرص على العودة مرة أخرى لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن،جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية مستوى النظافة بالشارع ووقف بنفسه على حجم المخلفات المتراكمة، ووجّه على الفور بدفع معدات وسيارات النظافة إلى الموقع، مع التشديد بعدم مغادرتها قبل الانتهاء الكامل من رفع كافة التراكمات وعودة الشارع إلى وضعه اللائق، مؤكدًا أن التعامل مع شكاوى المواطنين يتم بشكل جاد وفوري، وأن المتابعة الميدانية هي الأساس في تقييم الأداء وتحقيق الانضباط.

وتفاعل المواطنون المتواجدون بشارع الترعة مع الجولة المفاجئة للمحافظ، حيث أعرب عدد منهم عن سعادتهم الكبيرة بتواجده بينهم، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشهد فيها الشارع زيارة ميدانية لمحافظ على أرض الواقع، وأشاروا إلى أن التحرك السريع والاستجابة الفورية أعطتهم شعورًا حقيقيًا بالاهتمام، ورسالة واضحة بأن شكاوى المواطنين محل متابعة مباشرة.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد اللواء أشرف الجندي خلال جولته على رئيس حي ثان المحلة بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمنظومة النظافة بشارع الترعة وكافة الشوارع التابعة للحى، وعدم السماح بعودة أي مظاهر سلبية مرة أخرى، مؤكدًا أن أي تقصير في هذا الملف لن يتم التغاضي عنه، وأن الحفاظ على مستوى النظافة مسئولية مباشرة للأجهزة التنفيذية، في إطار احترام حق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.

ووجّه محافظ الغربية مناشدة مباشرة للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على ما يتم إنجازه، وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى النظافة مسئولية مشتركة، وأن وعي المواطن عنصر أساسي في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد المحافظ أن تواجده الميداني في أوقات مختلفة يأتي في إطار الحرص على المتابعة الجادة، والتأكيد على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار الجولات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات، وضمان تقديم خدمة حقيقية تليق بأبناء محافظة الغربية، وتحقيق رضا المواطن كهدف أساسي لا تراجع عنه.