قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد جولة صباحية.. محافظ الغربية يعود منتصف الليل في حملة بشارع الترعة بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة بشارع الترعة بحي ثان المحلة الكبرى، وذلك في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، لمتابعة سير أعمال النظافة ورفع المخلفات على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، حيث كان المحافظ قد تفقد الشارع في وقت سابق صباح اليوم، وحرص على العودة مرة أخرى لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن،جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية مستوى النظافة بالشارع ووقف بنفسه على حجم المخلفات المتراكمة، ووجّه على الفور بدفع معدات وسيارات النظافة إلى الموقع، مع التشديد بعدم مغادرتها قبل الانتهاء الكامل من رفع كافة التراكمات وعودة الشارع إلى وضعه اللائق، مؤكدًا أن التعامل مع شكاوى المواطنين يتم بشكل جاد وفوري، وأن المتابعة الميدانية هي الأساس في تقييم الأداء وتحقيق الانضباط.

وتفاعل المواطنون المتواجدون بشارع الترعة مع الجولة المفاجئة للمحافظ، حيث أعرب عدد منهم عن سعادتهم الكبيرة بتواجده بينهم، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشهد فيها الشارع زيارة ميدانية لمحافظ على أرض الواقع، وأشاروا إلى أن التحرك السريع والاستجابة الفورية أعطتهم شعورًا حقيقيًا بالاهتمام، ورسالة واضحة بأن شكاوى المواطنين محل متابعة مباشرة.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد اللواء أشرف الجندي خلال جولته على رئيس حي ثان المحلة بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمنظومة النظافة بشارع الترعة وكافة الشوارع التابعة للحى، وعدم السماح بعودة أي مظاهر سلبية مرة أخرى، مؤكدًا أن أي تقصير في هذا الملف لن يتم التغاضي عنه، وأن الحفاظ على مستوى النظافة مسئولية مباشرة للأجهزة التنفيذية، في إطار احترام حق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.

ووجّه محافظ الغربية مناشدة مباشرة للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على ما يتم إنجازه، وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى النظافة مسئولية مشتركة، وأن وعي المواطن عنصر أساسي في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد المحافظ أن تواجده الميداني في أوقات مختلفة يأتي في إطار الحرص على المتابعة الجادة، والتأكيد على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار الجولات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات، وضمان تقديم خدمة حقيقية تليق بأبناء محافظة الغربية، وتحقيق رضا المواطن كهدف أساسي لا تراجع عنه.

دعم الأسر اخبار محافظة الغربية تحسين الخدمات شارع الترعة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

طقس الغد

طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بمراكز شباب مطوبس بكفر الشيخ

اسعاف بني سويف

مسعف وسائق يعثران على 684 ألف جنيه في حادث ببني سويف وسلماه بمحضر أمانات رسمي

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الاثنين 15-12-2025

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد