تفاصيل الكشف الأثري اليوم بمحافظة الأقصر عن الملك أمنحتب الثالث
منال عوض: تنفيذ مشروعات فعلية ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي
12 طالبا .. مصدر يكشف لـ صدى البلد مفاجآت عن واقعة التحـ.ـرش بمدرسة التجمع
ليس المال وحده.. لماذا يقتحم كريستيانو رونالدو بوابة هوليوود؟
ماعندناش حاجة نخبيها.. وزير الصحة: 30% زيادة في عدد المصابين بفيروس H1N1
خاص - شرط وحيد في الزمالك للموافقة على بيع محمود بنتايك
أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟
رجعت في كلامي.. عمرو أديب يوجّه رسالة دعم إلى محمد صلاح
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
بحضور فوده والأشموني.. وزير الشباب والزملوط يفتتحان نادي الرماية بالوادي الجديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بشارع الترعة بالمحلة ويوجه بدفع معدات النظافة وعدم مغادرتها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة بشارع الترعة بحي ثان المحلة، وذلك في استجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تجمعات للقمامة والمخلفات بالشارع، حيث تفقد المحافظ الموقع على الطبيعة ووقف على حجم المشكلة، وعلى الفور وجّه بدفع معدات وسيارات النظافة إلى المكان، مع التشديد على سرعة التعامل الفوري مع الشكاوى وعدم ترك أي تراكمات تؤثر على المظهر الحضاري أو الصحة العامة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال تواجده بالشارع، عبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم الكبيرة بزيارة محافظ الغربية للمكان، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشهد فيها الشارع زيارة رسمية لمحافظ على أرض الواقع، وأعربوا عن تقديرهم للتحرك السريع والاستجابة الفورية لشكاواهم، مشيرين إلى أن وجود المحافظ بنفسه أعطاهم رسالة طمأنة حقيقية بأن مشاكلهم محل اهتمام وجدية.

تحسين خدمات المواطنين 

وحرص محافظ الغربية على متابعة أعمال النظافة بنفسه من موقع الحدث، حيث ظل متواجدًا بالشارع ولم يغادر حتى وصول المعدات وبدء رفع المخلفات، ووجّه بعدم مغادرة سيارات النظافة والأجهزة المستخدمة إلا بعد الانتهاء الكامل من الأعمال وعودة الشارع إلى حالته اللائقة، مؤكدًا أن الاستجابة لشكاوى المواطنين ليست إجراءً شكليًا، وإنما التزام حقيقي يشعر به المواطن بشكل مباشر على أرض الواقع.

وشدد اللواء أشرف الجندي على رئيس حي ثان المحلة بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمنظومة النظافة بالشارع وكافة المناطق التابعة للحى، مؤكدًا أن أي تقصير أو تراخٍ في الحفاظ على مستوى النظافة لن يتم التغاضي عنه، ومشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه، حفاظًا على حق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته أن النظافة حق أصيل للمواطن، ولا تهاون في تحقيق هذا الحق تحت أي ظرف، مشددًا على أن المحافظة تتحرك فور تلقي أي شكوى تمس الحياة اليومية للمواطنين، وأن المتابعة الميدانية ستظل النهج الثابت لضمان تقديم خدمة حقيقية تليق بأهالي الغربية، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحميل الجهات التنفيذية المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على مستوى الخدمة وعدم السماح بعودة أي مظاهر سلبية مرة أخرى.

وأشار محافظ الغربية إلى أن تواجده بالموقع يأتي في إطار التأكيد على الجدية والانضباط، ورسالة واضحة بأن المواطن في صدارة الأولويات، وأن شكاواه محل اهتمام مباشر، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، وتحقيق رضا المواطن كهدف أساسي لكافة الأجهزة التنفيذية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات جولة ميدانية لحل مشكلات المواطنين ردع مخالفين

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

