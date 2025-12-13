وكيل تعليم الغربية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025-2026

اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الغربية المهندس ناصر حسن، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 لصفوف النقل والشهادات المحلية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحيث تبدأ يوم السبت 10 يناير المقبل وتنتهي يوم 22 يناير.



وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات المرحلة الابتدائية ستُعقد خلال الفترة من السبت 10 يناير ، وتنهي الثلاثاء 13 يناير ، على أن تُعقد امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية في نفس الفترة ، أما الشهادة الاعدادية الصف الثالث تبدأ يوم السبت 17 يناير وتنتهي يوم الخميس 22 يناير ، فيما تُعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من السبت 10 يناير وتنتهي يوم الخميس 15 يناير.



وأشار إلى أنه تم الاجتماع بمديري الإدارات التعليمية العشر، وتم الانتهاء من تجهيز المدارس، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسة بالمديرية وغرف عمليات في جميع الإدارات.