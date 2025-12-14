مصادرة 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات في الغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز بسيون، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية مكبرة



وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز بسيون، من ضبط 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين



تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.