خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن منجم السكري وكواليس جولته داخله، متابعا: هناك 50 كاميرا، داخل غرفة الذهب، ونحن لدينا خير كبير نستحقه.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أننا لدينا قيادات مصرية متميزة، وداخل منجم السكري جبل جديد لاستخراج الذهب، مشددا على أن منجم السكري المصري من أهم مناجم الذهب على مستوى العالم.



أبواق الجماعة الإرهابية كانت تروج الأكاذيب عن سرقة أطنان من منجم السكري ولكن الحقيقة غير ذلك تماما، فالكل يعمل على حماية أملاك الدولة.



وشدد على أن منجم السكري في امان ويتم الحفاظ على جرام واحد من الذهب.



