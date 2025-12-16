أحمد موسى: محمد صلاح يرفع اسم مصر في كل مناسبة ويستحق الدعم

أشاد الإعلامي احمد موسي بإعلان صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الجديد وحديثه عن أهمية الفوز ببطولة للمنتخب الوطني.

وكتب موسي عبر حسابه الشخصي اكس :" برافوووو النجم العالمى محمد صلاح عامل عظمة وهو بيتكلم على مصر بلده ، ده الفارق بين صلاح الأسطورة الوحيدة وغيره "،

وتابع :" الملك المصرى فى أى مناسبة واحتفال يرفع علم مصر وفقط ، محمد صلاح قائد منتخب مصر يستحق استقبال يليق به لدعمه بقوة بعد أزمته مع ليفربول ومدربه سلوت،

اختتم :" اتمنى من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم تنظيم استقبال رسمي وجماهيرى لفخر مصر مو صلاح عند وصوله لينضم لمنتخبنا قبل السفر الى المغرب لقيادة المنتخب فى أمم أفريقيا 🇪🇬🇪🇬".