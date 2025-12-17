سكرتير الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح بمخالفات البناء

عقد المحاسب سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح بجميع مراكز المحافظة، في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين وتيسير الإجراءات

جاء الاجتماع بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب قيادات الإدارات المعنية، حيث جرى استعراض معدلات الإنجاز الحالية، ونسب الانتهاء من الملفات، والمعوقات التي تواجه بعض الطلبات، تمهيدًا لوضع حلول عاجلة لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد سكرتير عام المحافظة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من إجراءات التصالح، مشددًا على سرعة تسليم النماذج النهائية للمواطنين المستوفين لكافة الشروط، بما يضمن تقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء حالة عدم الاستقرار المرتبطة بملفات البناء المخالف.

وشدد على أهمية مخاطبة المواطنين المتقاعسين عن سداد مقابل التصالح، والتنبيه عليهم بسرعة استكمال المستحقات المالية المقررة، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الجدية في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

وتناول الاجتماع أيضًا آليات تطوير منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتكثيف جهود الفحص والمعاينة، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز الطلبات وتخفيف العبء عن المواطنين، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والهيئة الهندسية لضمان دقة وسرعة إنهاء الملفات.

وأشار الحضور إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى باهتمام بالغ من القيادة التنفيذية بالمحافظة، لما له من دور مهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على التخطيط العمراني، وتنظيم البناء وفقًا للاشتراطات القانونية.

وفي ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام على استمرار المتابعة اليومية لهذا الملف، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق الصالح العام بمحافظة الوادي الجديد.