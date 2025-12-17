قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام متابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث عقد اليوم اجتماعًا لمناقشة معدلات التنفيذ ونسب الإنفاق لمختلف المشروعات المدرجة بالخطة.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام تقارير تفصيلية حول الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الحماية المدنية، والمرور، والكهرباء، والري، والطرق، وذلك عن الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 16 ديسمبر الشهر الجاري، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع نسب التنفيذ الخاصة بمشروعات قطاع الحماية المدنية، والتي تضمنت توريد معدات حديثة، وإجراء عمرات جسيمة لسيارات الإطفاء، بالإضافة إلى توريد سيارات جديدة لدعم جاهزية واستعداد القطاع في التعامل مع حالات الطوارئ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء، بجانب موقف مشروعات قطاع الري، والتي شملت أعمال تغطية الترع بعدد من المراكز، وإنشاء حوائط ساندة على بعض المجاري المائية، وتم أيضًا استعراض مشروعات قطاع الطرق، والتي تضمنت أعمال رصف وإعادة رصف لعدد من الشوارع والطرق داخل مدن المحافظة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية.

وفيما يخص مشروعات ديوان عام المحافظة، تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات توريد مهمات الإنارة للوحدات المحلية، وتوريد الأثاث وتجهيزات المكاتب، بالإضافة إلى تنفيذ عمرات جسيمة لسيارات الحملة الميكانيكية، بما يدعم كفاءة الأداء اليومي للأجهزة التنفيذية.

حضر الاجتماع كل من محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبعة، ومسؤولي قطاعات الطرق والري والكهرباء والمرور والحماية المدنية، وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مديري إدارات التوريدات والتعاقدات بديوان عام المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد