سكرتير عام بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام متابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث عقد اليوم اجتماعًا لمناقشة معدلات التنفيذ ونسب الإنفاق لمختلف المشروعات المدرجة بالخطة.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام تقارير تفصيلية حول الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الحماية المدنية، والمرور، والكهرباء، والري، والطرق، وذلك عن الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 16 ديسمبر الشهر الجاري، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع نسب التنفيذ الخاصة بمشروعات قطاع الحماية المدنية، والتي تضمنت توريد معدات حديثة، وإجراء عمرات جسيمة لسيارات الإطفاء، بالإضافة إلى توريد سيارات جديدة لدعم جاهزية واستعداد القطاع في التعامل مع حالات الطوارئ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء، بجانب موقف مشروعات قطاع الري، والتي شملت أعمال تغطية الترع بعدد من المراكز، وإنشاء حوائط ساندة على بعض المجاري المائية، وتم أيضًا استعراض مشروعات قطاع الطرق، والتي تضمنت أعمال رصف وإعادة رصف لعدد من الشوارع والطرق داخل مدن المحافظة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية.

وفيما يخص مشروعات ديوان عام المحافظة، تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات توريد مهمات الإنارة للوحدات المحلية، وتوريد الأثاث وتجهيزات المكاتب، بالإضافة إلى تنفيذ عمرات جسيمة لسيارات الحملة الميكانيكية، بما يدعم كفاءة الأداء اليومي للأجهزة التنفيذية.

حضر الاجتماع كل من محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبعة، ومسؤولي قطاعات الطرق والري والكهرباء والمرور والحماية المدنية، وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مديري إدارات التوريدات والتعاقدات بديوان عام المحافظة.