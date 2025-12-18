قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إصابات وانقطاعات بالتيار الكهربائي جراء هجوم روسي على دنيبروبتروفسك الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، عن وجود إصابات وانقطاعات بالتيار الكهربائي جراء هجوم روسي على دنيبروبتروفسك الأوكرانية .

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميغال، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات المهمة مع الجانب الألماني لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية بمبلغ يتجاوز 1.2 مليار يورو.

وأوضح في بيان له نشره على قناته على "تلجرام"، تفاصيل الاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

وتشمل الاتفاقيات الجديدة: "توريدات طويلة الأجل لقطع غيار أنظمة الدفاع الجوي الغربية من نوع باتريوت العاملة في خدمة القوات الأوكرانية، ومشتريات بطريقة التمويل الألماني للطائرات المسيرة الأوكرانية لتلبية احتياجات قواتها المسلحة، والإنتاج المشترك للطائرات المسيرة الأوكرانية، وتوريدات وسائل الحرب الإلكترونية الحديثة".

وأشار شميغال إلى أن الحصة الأكبر من المبلغ المتفق عليه ستُخصص لتمويل ألماني لإنتاج 200 وحدة من المدفعية الذاتية الحركة الأوكرانية "بوغدانا"، والتي ستعتمد على هيكل الشاحنة الألمانية "مرسيدس بينز زيتروس" ومن المخطط تخصيص 750 مليون يورو لهذا المشروع بالذات.

وسبق أن أعربت روسيا عن رفضها استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن عمليات التسليح "تعيق التسوية" و"تشرك دول حلف الناتو مباشرة في النزاع "، كما وصفها مسؤولون روس بـ"اللعب بالنار".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد حذر سابقا من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" للقوات الروسية.
 

كما أكد الكرملين مرارا أن "ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب لا يساعد في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي".

