ممثل الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: الشراكات والإعلام ركيزتان لنجاح الإنذار المبكر عربيًا
ذكرى رحيل «ميكي ماووس» رائد الصحافة الساخرة والفن في مصر
أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 | فيديو
أسعار الدولار والعُملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس.. فيديو
في ذكرى رحيل جمال إسماعيل.. عندما يتحدث الأداء بصوت الصدق
أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسعار الدولار والعُملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس.. فيديو

البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.64 جنيه للبيع و47.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.82 جنيه للبيع، و55.69 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.53 جنيه للبيع،  63.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.97 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

