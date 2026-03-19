76 قضية نشر لم تدنه .. عصام كامل يكشف سر لقبه “صائد الأزمات”

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل أنه يُعرف بلقب "صائد الأزمات"، موضحًا أن طبيعة عمله تجعله دائمًا في مواجهة مع الشخصيات العامة، وهو أمر يعتبره جزءًا من رسالته المهنية.

وقال كامل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "عندما تكون المياه راكدة في المشهد الإعلامي، عليك أن تحركها بالحجر، حتى لو كان ذلك مرهقًا".

قضايا تتعلق بالنشر

وكشف كامل عن حجم الضغوط التي تعرض لها خلال مسيرته، مؤكدًا أنه تم التحقيق معه 76 مرة في قضايا تتعلق بالنشر، لكنه لم يُدن في أي منها، لافتًا إلى أن القوانين تعلم الصحفي الفرق بين وصف مسؤول بأنه "فاشل" واتهامه بالفساد، مشددًا على أهمية التوثيق والمستندات عند تناول مثل هذه القضايا.

إحدى أقوى المحطات

وتحدث عصام كامل عن إحدى أقوى المحطات في حياته، عندما تعرض للاختطاف أثناء تغطيته لأحداث صحفية، لافتا: "تم اختطافي في شارع الجمهورية، وتمت إحالتي للمحاكمة المستعجل، وتابعت القضية شخصيًا أعلى مستويات الدولة آنذاك، بما فيها الرئيس حسني مبارك وبعض القيادات الكبرى، حتى حضرت المحاكمات المستعجلة".

وأشار كامل إلى أن هذه التجارب أكسبته خبرة فريدة في التعامل مع الأزمات، مؤكّدًا أن الصحافة الحقيقية تتطلب الشجاعة، الجرأة، والتمسك بالمبادئ المهنية مهما كانت المخاطر.

