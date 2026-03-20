ماكرون يعلن استعداد فرنسا لمرافقة السفن بمضيق هرمز ويدعو لهدنة في الأعياد الدينية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد فرنسا للمشاركة في نظام مرافقة السفن بمضيق هرمز، شريطة هدوء الأوضاع في المنطقة.

وأكد ماكرون خلال تصريحاته على أهمية وقف القتال خلال الأعياد الدينية لإتاحة فرصة للحل التفاوضي وفتح مسار دبلوماسي.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على قدرات إنتاج النفط والغاز لتجنب صدمات اقتصادية عالمية، داعيًا جميع الأطراف إلى التهدئة والتعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة سكك حديد إسرائيل تعرض مجمع تشغيلي في المنطقة الشمالية لشظايا صاروخية أُطلقت من إيران، ما أدى إلى اندلاع حريق، ولكن تمت السيطرة عليه بسرعة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة تعمل حاليًا على إعادة تشغيل المجمع وتقييم الأضرار. يُذكر أن محطة قطارات سافيدور المركزية في تل أبيب ومحطة حولون جانكشن تعرضتا لهجمات صاروخية مماثلة خلال اليومين الماضيين.

و شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في الهجمات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ66 من الضربات على أهداف حيوية، باستخدام صواريخ باليستية فائقة القوة مجهزة برؤوس متعددة (MIRV) قادرة على تفتيت نفسها لاختراق منظومات الدفاع الجوي.

وأفادت التقارير بأن المنشآت المستهدفة شملت مصفاتي نفط في حيفا وأسِدود، بالإضافة إلى مواقع عسكرية ومراكز لوجستية، مع تسجيل أعمدة دخان كثيفة وتحرك فرق الطوارئ لمواجهة التداعيات.