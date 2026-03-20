سابرائيل ماكريكس.. اتحاد الكرة يتحرك لضم موهبة جديدة للمنتخب

‏ تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع والد اللاعب "سابرائيل ماكريكس" ظهير أيمن نادي فيرينتسفاروش، بخصوص إمكانية استدعائه للمنتخب المصري .

‏اللاعب، الذي يحمل عدة جنسيات، تتم متابعته للمعسكرات القادمة للفراعنة.

من جانب آخر عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا مساء أمس، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطني، وذلك في ضوء التحديات التي واجهت التخطيط المسبق للبرنامج نتيجة الأحداث الجارية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد على استكمال خطة الإعداد وفقاً لما تم اعتماده سابقًا، والعمل على تذليل كافة العقبات لضمان تنفيذ البرنامج بالشكل الأمثل، وفي هذا الإطار، تم التغلب على جميع التحديات اللوجستية، والتأكيد على إقامة مباراتين دوليتين وديتين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السعودي يوم 27 مارس بمدينة جدة، ثم يواجه منتخب إسبانيا يوم 31 مارس بمدينة برشلونة، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

ورغم ضيق الوقت وإرهاق السفر المتوقع بين المباراتين، حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن على مواجهة منتخبي السعودية وإسبانيا، ورحب بجهود الاتحاد المصري للحفاظ على برنامج الإعداد لكأس العالم، لضمان استعداد لائق لخوض المونديال.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه الكامل بتوفير أفضل سبل الإعداد للمنتخب الوطني، بما يحقق طموحات الجماهير المصرية.