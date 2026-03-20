يارا السكري بعد نهاية مسلسل علي كلاي: هتوحشيني يا روح يا وش الخير

احتفلت الفنانة يارا السكري، بعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل علي كلاي، موجّهًة رسالة لجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

وقالت يارا في منشورها: "هتوحشيني يا روح يا وش الخير.. تعبتيني وهلكتيني بس الحمد لله كرم ربنا كان كبير أوي.. شكرا من كل قلبي لأحمد العوضي على كل حاجة حلوة.. ولكل أسرة مسلسل علي كلاي.. أشوفكم رمضان الجاي على خير.

كما أعربت عن شكرها الخاص للفنان أحمد العوضي، بطل العمل، تقديرا لتعاونه معها على الشاشة وما قدمه من طاقة إيجابية خلال التصوير، بالإضافة إلى تهنئتها لفريق العمل بأكمله على نجاح المسلسل.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "علي كلاي" أحداثًا مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث انتهت رحلة البطل علي كلاي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، بتتويجه بلقب بطولة الملاكمة بعد مشوار طويل من التحديات والصراعات داخل الحلبة وخارجها. وجاء هذا الفوز تتويجًا لرحلة كفاح امتدت على مدار حلقات العمل، استطاع خلالها إثبات نفسه كلاعب قوي وصاحب إرادة لا تُقهر.

وفي تطور درامي لافت، شهدت نهاية الحلقة عودة شخصية "يارا" التي تجسدها الفنانة يارا السكري، حيث عادت إلى "علي كلاي" بعد سلسلة من الأحداث التي فرّقت بينهما خلال الحلقات السابقة. وجاء هذا اللقاء في أجواء مؤثرة، حيث حملت المشاهد الأخيرة مشاعر الحب والانتصار معًا، لتُختتم القصة بنهاية سعيدة نالت إعجاب عدد كبير من المشاهدين.

ولم تخلُ الحلقة من لحظات رومانسية مميزة، حيث لعبت شخصية "صفوان" التي يقدمها الفنان عصام السقا دورًا محوريًا في إنقاذ روح في لحظة فارقة، ما أضفى بعدًا إنسانيًا على النهاية، وجعلها أكثر عمقًا وتأثيرًا. وقد ساهم هذا المشهد في إضفاء حالة من التوازن بين الدراما والرومانسية داخل العمل.

يُذكر أن مسلسل "علي كلاي" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم درة، وأحمد العوضي، ويارا السكري، وانتصار، وعمر رزيق، وطارق الدسوقي، ومحمود البزاوي، وآخرين، وهو من إخراج محمد عبدالسلام. وقد حقق العمل نجاحًا ملحوظًا منذ عرض حلقاته الأولى، بفضل الحبكة الدرامية المشوقة والأداء المتميز من فريق العمل.

ولاقت الحلقة الأخيرة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالنهاية الدرامية المليئة بالمشاعر، واعتبرها الكثيرون نهاية مناسبة تليق برحلة البطل "علي كلاي"، خاصة مع الجمع بين تحقيق الحلم الرياضي وعودة الحب إلى مساره الصحيح.