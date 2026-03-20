ارتفاع عدد ضحايا انفجار مول دمياط الجديدة إلى 3 وفيات و7 مصابين
سنن صلاة العيد .. 10 أمور حرص عليها النبي
أعلى سعر دولار يسجل 52.39 جنيه في تعاملات اليوم
سعر أعلى دولار بالبنوك بمستهل تداولات اليوم 20-3-2026
خطة حكومية جديدة .. يومان عمل من المنزل لتقليل الاستهلاك
سنن صلاة عيد الفطر 2026 وصيغة تكبيرات العيد مكتوبة.. 15 سُنة تدخلك الجنة
ننشر صورة المتوفي في انفجار مول دمياط الجديدة
وفاة شخص في انفجار المول التجاري بدمياط
دعاء ليلة عيد الفطر 2026 .. ردد أفضل 50 دعوة تصب عليك الخير صبا وتفتح أبواب الخيرات
سابرائيل ماكريكس.. اتحاد الكرة يتحرك لضم موهبة جديدة للمنتخب
بريطانيا ترسل وفدا عسكريا للتعاون مع أمريكا في تأمين مضيق هرمز
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر.. التوقيت الرسمي بالقاهرة والمحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

تكبيرات العيد .. أفضل صيغة أوصى بها النبي

إيمان طلعت

تكبيرات العيد، عيد الفطر، ساعات قليلة وينتهى شهر الرحمة والعتق من النار شهر القرآن شهر رمضان، وبدأ الكثير من المسلمين البحث عن عيد الفطر وعن تكبيرات العيد.

تكبيرات عيد الفطر

أصبحت تكبيرات العيد محل بحث الكثير على المحرك العالمي جوجل، ويبحث الكثير عن تكبيرات عيد الفطر فرحين بقدوم العيد ويردد الكثير تكبيرات العيد تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شرع الله عزّ وجلّ للمسلمين الفرح والابتهاج، وجعل ذلك مرتبطًا بإتمام طاعةٍ لله -تعالى-، لذا ينشر موقع صدى البلد تكبيرات العيد صيغتها ومتى تبدأ ؟ وموعد صلاة عيد الفطر 2026.

وقت بدء تكبيرات عيد الفطر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه يُندب التكبير بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية موقع «فيسبوك»، أنه يستمر التكبير حتى يُحرِمَ الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

تكبيرات عيد الفطر 

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

تكبيرات عيد الفطر كاملة ومكتوبة

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعي، ومالك.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي ابن عباس -رضي الله عنه-.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-.
وتُعَد تكبيرات عيد الفطر في العيد مَظهرًا من مظاهر العبادة، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر، والأضحى، وخاصّةً عند الخروج إلى صلاة العيد، إلّا أنّ الحنفيّة قالوا بعدم استحباب التكبير في عيد الفِطر؛ إذ ذهبوا إلى أنّ التكبير يكون في عيد الأضحى فقط.

صيغة تكبيرات العيد

وردت الكثير من الصيَغ في تكبيرات العيد، وقد نشأ هذا الاختلاف نتيجة اختلاف الصيغ الواردة عن الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم-، ومن تلك الصيغ:
ما روي عن سلمان الفارسي، وهو أن صيغة التكبيرات في العشر ” الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا”، وقد وردت تلك الصيغة في السنن الكبرى للبيهقيّ.

” الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد”، وتلك الصيغة مأخوذة من ابن مسعود -رضي الله عنه.

” الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر، ولله الحمد”، وتلك الصيغة وردت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-

تكبيرات العيد مكتوبة

عدد تكبيرات العيد

اختلف الفُقهاء في عدد تكبيرات عيد الفطر التي تكون في صلاة العيد، على الأقوال الآتية:
الحنفية: يرون أنّ صلاة العيد ركعتان؛ في الركعة الأولى ثلاثُ تكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام، وتكون قبل قراءة الفاتحة، والركعة الثانية فيها أيضًا ثلاثُ تكبيرات باستثناء تكبيرة الركوع، وتكون هذه التكبيرات بعد القراءة، ويسكت بين التكبيرات بقدر تسبيح ثلاثُ تسبيحات.

المالكية والحنابلة: يرون أنّ عدد التكبيرات في الركعة الأولى يكون سبعًا مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية ستّ تكبيرات مع تكبيرة القيام، والتكبيرات في الركعتَين تكون قبل القراءة.

الشافعية: يرون أنّ صلاة العيد ركعتان؛ يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام، وتكون كُلّ التكبيرات قبل القراءة، واستدلّوا بفِعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، فقد ورد عن الصحابيّ عوف المزني -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كبَّر في العيدينِ: في الأولى سبعًا قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءةِ).

تكبيرات العيد تكبيرات عيد الفطر وقت بدء تكبيرات عيد الفطر تكبيرات عيد الفطر كاملة ومكتوبة صيغة تكبيرات العيد تكبيرات العيد مكتوبة عدد تكبيرات العيد

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

مها متبولى

مها متبولي تفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب: أحمد سعد اللي وداها المستشفى

صورة أرشيفية

قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

الزمالك

حال حل أزمة القيد .. 3 صفقات منتظرة في الزمالك

رؤية هلال عيد الفطر

عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا

رؤية هلال عيد الفطر

بث مباشر الآن .. رؤية هلال عيد الفطر 2026

فرش الساحات

فرش الساحات وتنظيف المساجد.. وزارة الأوقاف تستعد لصلاة عيد الفطر| صور

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

نزيف بالمخ .. وكيل الأزهر يؤكد توجيه الإمام الأكبر بحالة الشيخ البهنجاوي

وكيل الأزهر في صورة جماعية من الجامع الأزهر

وكيل الأزهر: مصر أرض القرآن ومحفوظة من الله

بالصور

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

شلل النوم
شلل النوم
شلل النوم

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد