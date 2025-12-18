قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: الحكومة الفنزويلية تصدر أوامر للبحرية الحربية

علم فنزويلا
علم فنزويلا
فرناس حفظي

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، بأن الحكومة الفنزويلية أمرت السفن الحربية بمرافقة ناقلات النفط لحمايتها من القوات الأمريكية. 

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أصدرت حكومة فنزويلا أوامرها للبحرية بمرافقة السفن التي تحمل المنتجات البترولية من الميناء، مما يزيد من خطر المواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن أمر الرئيس ترامب بفرض "حصار" يستهدف صناعة النفط في البلاد.

وأبحرت عدة سفن من الساحل الشرقي للبلاد برفقة حرس بحري بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.


وغادرت السفن بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس ترامب نيته فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تتعامل تجاريا مع فنزويلا.

وغادرت السفن التي كانت تنقل اليوريا وفحم الكوك البترولي ومنتجات نفطية أخرى، ميناء خوسيه متجهة إلى الأسواق الآسيوية، وفقا لما ذكره شخصان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الموضوع.

وأضافا أن الحكومة الفنزويلية فرضت الحراسة العسكرية ردا على تهديدات ترامب.

ولم تظهر السفن المرافقة على القائمة الحالية للسفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت ستخضع لحصار ترامب.

وصرح شخص ثالث مطلع على الأمر، وهو مسؤول أمريكي، بأن واشنطن على علم بوجود مرافقين وتدرس مسارات عمل مختلفة، لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وأعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية المعروفة، في بيان يوم الأربعاء، أن السفن المرتبطة بعملياتها تواصل الإبحار بكامل الأمن والدعم الفني والضمانات التشغيلية في ممارسة مشروعة لحقها في حرية الملاحة.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب فرض "حصار شامل وكامل " على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا والتي انتهكت العقوبات التجارية الأمريكية.

وذكر أحد الأشخاص الثلاثة، أن الرئيس مادورو رد على عملية الضبط بغضب وتعهد بمواصلة تدفق صادرات النفط بأي ثمن.

الحكومة الفنزويلية السفن الحربية ناقلات النفط القوات الأمريكية حكومة فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

منتخب مصر

بفرمان من الفيفا.. منتخب مصر يحصل على 10 ملايين دولار بكأس العالم

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

الزغبي: حصار ترامب لناقلات النفط الفنزويلية يمهد لمواجهة بحرية قد تشمل روسيا وإيران

محافظ الغربية

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد