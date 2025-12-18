قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن

ترامب
ترامب
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الرسوم الجمركية كلمتي المفضلة ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمكسيك توترا متزايدا في ظل قرارات وتصريحات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد لتهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك على خلفية خلافات تتعلق باتفاقية المياه.

وتتزايد التحذيرات من خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين بشأن التداعيات السلبية المحتملة لتلك الرسوم على سوق العمل الأمريكي، في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات واضحة على التباطؤ.

وفي هذا الصدد، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض زيادة قدرها 5% على الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك، متهما إياها بانتهاك اتفاقية المياه، وذلك وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد ترامب- خلال تصريحات له، أن على المكسيك الإفراج عن 200 ألف فدان من المياه قبل 31 ديسمبر، معتبرا أن عدم استجابتها "غير عادل لمزارعينا الأمريكيين".

وفي موازاة هذا التصعيد، حذر كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد من الآثار العكسية للرسوم الجمركية التي يسعى ترامب من خلالها إلى إعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل الأمريكي، مؤكدين أنها قد تؤدي في النهاية إلى خفض فرص العمل المحلية بدلاً من زيادتها.


 

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

سيد عبدالحفيظ

صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

المغرب

موعد مباراة نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب ومشوار المنتخبين

محمد صلاح

طاهر أبو زيد: ودية نيجيريا بروفة ناجحة ومحمد صلاح في اختبار شخصي

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

