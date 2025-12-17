4 ناقلات نفط تغير مسارها بعدما كانت متجهة إلى فنزويلا



غيّر أسطول يضم أربع ناقلات نفط عملاقة كانت متجهة في الأصل إلى فنزويلا مساره، عقب مصادرة ناقلة خاضعة للعقوبات في مياه الكاريبي.

السفن تشمل الناقلة "بيلا 1" (Bella 1) التي ترفع علم بنما، والتي فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات بسبب تورطها في النقل غير المشروع للنفط الإيراني، إضافة إلى الناقلات "سيكر 8" (Seeker 8) و"كارينا" (Karina) و"يوروفيكتوري" (Eurovictory)، وفقاً لبيانات شركة الاستخبارات البحرية "كبلر" (Kpler).

وتُظهر تحركات السفن أن الناقلات "سيكر 8" و"كارينا" و"يوروفيكتوري" غيّرت اتجاهها جميعاً في 11 ديسمبر، أي بعد يوم واحد من مصادرة القوات الأميركية سفينة قبالة سواحل فنزويلا.

أما ناقلة "بيلا 1" فقد غيرت مسارها يوم الثلاثاء قرب جزيرة أنتيغوا وبربودا في البحر الكاريبي، بحسب البيانات التي تتبعها بلومبرغ.