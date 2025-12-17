وزير الدفاع الفنزويلي: تهديدات واشنطن بحصار النفط لا تخيفنا

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الأربعاء، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض حصار على ناقلات النفط الفنزويلية "لا تخيف" بلاده، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل ملتزمة بحماية النظام القائم بكل الوسائل الممكنة.

جاء ذلك خلال فعالية حضرها كبار القادة العسكريون الذين جددوا ولاءهم للرئيس نيكولاس مادورو، حيث قال بادرينو لوبيز: "نقول للحكومة الأمريكية ورئيسها إننا لا نخاف تهديداتهم الفظة والمتغطرسة. لا مساومة على كرامة هذا الوطن ولا رضوخ لأي كان".

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل بينتو، عن دعم بكين لجهود فنزويلا لحماية سيادتها الوطنية، معارضة أي شكل من أشكال الضغط أحادي الجانب.

ونقل المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله: "الصين وفنزويلا شريكان استراتيجيان يسود علاقتهما الثقة والدعم المتبادلان. تعارض الصين كل أشكال الضغط أحادي الجانب، وتدعم جهود جميع الدول لحماية سيادتها وكرامتها الوطنية".

كما شدد وانغ على حق فنزويلا في تطوير تعاون متبادل المنفعة مع الدول الأخرى بشكل مستقل، معرباً عن ثقته بأن المجتمع الدولي سيتفهم موقف كاراكاس ويدعم جهودها في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفنزويلي هيل بينتو أن حكومة وشعب بلاده "سيدافعون بحزم عن سيادة البلاد واستقلالها، ويحمون حقوقهم المشروعة، ولن يقبلوا أي تهديدات نابعة من سياسة القوة".