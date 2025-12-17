قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة المكسيك تدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل لمنع إراقة الدماء في فنزويلا

رئيسة المكسيك تدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل لمنع إراقة الدماء في فنزويل
رئيسة المكسيك تدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل لمنع إراقة الدماء في فنزويل
ملك ريان

دعت رئيسة المكسيك، في تصريح عاجل نقلته إذاعة صوت الغد منظمة الأمم المتحدة إلى الاحترافية بدورها الكامل من أجل تجنب إراقة الدماء في فنزويلا في ظل التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة. 

وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك السريع والمسؤول للحفاظ على أرواح المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأوضحت رئيسة المكسيك أن ما يحدث في فنزويلا يمثل مصدر قلق حقيقي لدول المنطقة مشددة على أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الحدود الفنزويلية. 

وأضافت أن الأمم المتحدة تمتلك الآليات والشرعية الدولية التي تخول لها لعب دور محوري في احتواء الأزمة، سواء عبر الوساطة السياسية أو من خلال الدفع نحو حلول سلمية تحترم إرادة الشعب الفنزويلي وتجنب البلاد سيناريوهات العنف.

وأكدت أن المكسيك تتابع التطورات في فنزويلا عن كثب، وتؤمن بأهمية الحوار كخيار أساسي لحل النزاعات، بعيداً عن استخدام القوة أو فرض الحلول من الخارج. 

كما شددت على ضرورة أن يكون أي تحرك دولي قائماً على مبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة الوطنية، وحماية حقوق الإنسان، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة المدنيين.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه فنزويلا حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات وسقوط ضحايا مما دفع عدداً من الدول والشخصيات الدولية إلى التعبير عن قلقها والدعوة إلى تدخل دبلوماسي عاجل. 

وترى المكسيك أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة قد يفاقم الأزمة، داعية إلى تحرك عملي وفعال يسهم في نزع فتيل التوتر.

واختتمت رئيسة المكسيك تصريحاتها بالتأكيد على أن استقرار فنزويلا يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار أمريكا اللاتينية بأكملها، وأن أي حل مستدام يجب أن ينبع من الداخل الفنزويلي بدعم دولي صادق يهدف إلى السلام لا إلى التصعيد. 

وشددت على أن الأمم المتحدة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياتها التاريخية في منع إراقة الدماء والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

عواجل عاجل تصريحات تصعيد صوت الغد المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

انتشار الفرق الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للناخبين بالشرقية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يفتتح مبنى علاج الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبو النمرس المركزي

إزالة تعديات

إزالة فورية لحالة بناء مخالف بكفر الشيخ.. وهذه أبرز توجيهات المحافظ

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد