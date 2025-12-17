أخبار بني سويف: إنشاء أول مدرسة دولية حكومية بتكلفة 90 مليون جنيه.. وخطة استثمارية ضخمة للصحة والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بتكلفة 90 مليون جنيه.. إنشاء أول مدرسة دولية حكومية ببني سويف الجديدة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في مشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي وتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل.

وقد رافقه خلال الزيارة : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،المهندس محمد ياسين طه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية،المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف

وتجوّل المحافظ داخل مكونات وأقسام المدرسة الكائنة بالحي الثالث، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيهاً، على مساحة إجمالية تزيد على 20 ألف متر مربعاَ "مساحة المبنى 1680م2 ".

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة حيال مشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

وأوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص شكوى إحدى السيدات والمتعلقة بعدم صرف علاج "RevoladeK" لابنتيها اللتين تعانيان من نقص شديد في الصفائح الدموية وتحتاجان إلى نقل صفائح كل 15 يومًا، حيث أفاد التأمين الصحي بأنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية للشؤون الطبية لاستصدار قرارين بالموافقة بصرف العلاج اللازم للطفلتين وتم التواصل مع المواطنة للحضور واستلام العلاج، كما تم صرف مساعدة مالية من ديوان عام المحافظة.

خطة استثمارية ضخمة للصحة والتعليم والشباب والرياضة ببني سويف

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا ،لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصحة، التعليم، والشباب والرياضة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات.

حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى وكلاء وزارات: الصحة والتعليم والشباب والرياضة والإسكان، حيث تم استعراض تقارير مفصلة حول سير العمل في المشروعات الجارية.