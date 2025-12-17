قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر مُتصاعد.. وزارة الدفاع التايوانية ترصد طلعات جوية وسفنًا صينية حول الجزيرة
دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ابدأ به يومك
متحف الحضارة.. بوابة مصر لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع أوزبكستان واليونسكو
ترامب يرشّح جوشوا رود ليكون رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي
معاناة مزدوجة .. نازحو غزة يُواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة |فيديو
ضياء رشوان: بنود خطة ترامب للسلام في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل
حكم المسح على الخف خشية البرد في الشتاء .. دار الإفتاء توضح
ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيــال القيادي في حماس رائد سعد|فيديو
5 أيام بين الجوع والبرد| خداع المُهربين والموت في عرض البحر.. شهادة صادمة تكشف كواليس غرق مركب المهاجرين
مصطفى الفقي: الرموز المصرية ما زالت مؤثرة في العالم العربي |فيديو
تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025
لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف: إنشاء أول مدرسة دولية حكومية بتكلفة 90 مليون جنيه.. وخطة استثمارية ضخمة للصحة والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بتكلفة 90 مليون جنيه.. إنشاء أول مدرسة دولية حكومية ببني سويف الجديدة
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في مشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي وتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل.

وقد رافقه خلال الزيارة : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،المهندس محمد ياسين طه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية،المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف

وتجوّل المحافظ داخل مكونات وأقسام المدرسة الكائنة بالحي الثالث، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية  بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيهاً، على مساحة إجمالية تزيد على 20 ألف متر مربعاَ "مساحة المبنى 1680م2 ".

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة حيال مشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

وأوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص شكوى إحدى السيدات والمتعلقة بعدم صرف علاج "RevoladeK" لابنتيها اللتين تعانيان من نقص شديد في الصفائح الدموية وتحتاجان إلى نقل صفائح كل 15 يومًا، حيث أفاد التأمين الصحي بأنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية للشؤون الطبية لاستصدار قرارين بالموافقة بصرف العلاج اللازم للطفلتين وتم التواصل مع المواطنة للحضور واستلام العلاج، كما تم صرف مساعدة مالية من ديوان عام المحافظة.

خطة استثمارية ضخمة للصحة والتعليم والشباب والرياضة ببني سويف
عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا ،لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصحة، التعليم، والشباب والرياضة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات.

حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى وكلاء وزارات: الصحة والتعليم والشباب والرياضة والإسكان، حيث تم استعراض تقارير مفصلة حول سير العمل في المشروعات الجارية.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خبراء يدقون ناقوس الخطر: توعية الأطفال خط الدفاع الأول ضد التحر.ش

شاحنات المساعدات

الهلال الأحمر : شاحنات المساعدات إلى غزة زادت منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

العالم المصري عباس الجمل أستاذ الهندسة في جامعة ستانفورد الأمريكية

عباس الجمل: حصولي على جائزة نوابغ العرب تتويج لكل جهودي خلال مسيرتي العلمية

بالصور

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

فوائد صحية مذهلة للجسم عند تناول السردين.. هل يُسبّب أضرار عند الإفراط فيه؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟

لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها

طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر

لماذا يُشفى البعض أسرع من الزكام؟.. أسباب غير مُتوقعة وراء مدة التعافي

أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد