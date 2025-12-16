قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مبادرة «صحح مفاهيمك».. أنشطة دعوية وتعليمية متنوعة بمديرية أوقاف بني سويف

اوقاف بني سويف
اوقاف بني سويف

واصلت مديرية أوقاف بني سويف تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية والعلمية المتنوعة في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي الديني الرشيد، ورفع مستوى الأداء العلمي والقرآني.

وعُقدت مقرأة الأعضاء بعدد من المساجد، لتصحيح التلاوة وضبط الأداء، والارتقاء بالمستوى القرآني للأئمة والعاملين بالمساجد، وفق المنهج الأزهري الوسطي.

كما تواصلت فعاليات المدارس العلمية، والتي تهدف إلى رفع الوعي الديني لدى الجمهور، وتعميق الفهم الصحيح لقضايا الدين، من خلال تدريس عدد من الكتب العلمية المقررة، بما يسهم في بناء الشخصية الواعية المستنيرة.

وفي السياق ذاته، استمر تنفيذ برنامج «صحح تلاوتك»، والذي يُعنى بتصويب قراءة القرآن الكريم لعامة المصلين، وتصحيح الأخطاء الشائعة، بما يعزز الصلة بكتاب الله تعالى قراءةً وتدبرًا.

وتؤكد مديرية أوقاف بني سويف استمرار هذه الأنشطة الدعوية والعلمية، تحقيقًا لرسالتها في خدمة القرآن الكريم، ونشر الفكر الوسطي، وبناء الإنسان بناءً علميًّا وأخلاقيًّا سليمًا.

اوقاف بني سويف بني سويف

