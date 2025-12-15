قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
حوادث

إصابة 4 طلاب في حادث تسرب غاز بـ بني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

أصيب 4 طلاب في حادث تسرب غاز بمنطقة المساكن أمام كلية الدراسات الاسلامية بمدينة بنى سويف بشرق النيل وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث ادعاء تسرب غاز وذلك بمنطقة المساكن أمام كلية الدراسات الاسلامية بمدينة بنى سويف بشرق النيل ، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بـسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى المركزي .

استقبل المستشفى التخصصى بنى سويف المصابين وهم محمد زين حجاج محمد ومقيم بمحافظة المنيا ويبلغ من العمر 20 عام، طالب فى كلية التمريض بجامعة بنى سويف الاهلية حيث جري عمل انعاش قلبي رئوي له ومحمد رضا فهمي يبلغ من العمر  20 سنه من محافظة المنيا ، طالب فى كلية تمريض ومصاب بحالة اغماء .

ضمت القائمة يوسف حمادة محمد ' 20 عام ' من محافظة الفيوم ، طالب فى كلية الصيدلة ومصاب بحالة إغماء وأحمد  طالب '  20 عام ' من محافظة أسوان ، بكلية الصيدلة ومصاب بحالة إغماء .

وتواصل الأطقم الطبية بمستشفى بنى سويف التخصصى تقديم الرعاية اللازمة للطلاب المصابين وتباشر جهات التحقيق أعمالها للوقوف حول ملابسات الحادث.

بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف

