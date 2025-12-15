محافظ بني سويف: توقيع الكشف على 1196 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية كفر أبو شهبة التابعة لمركز إهناسيا على مدار يومي السبت والأحد الموافقان 13 و14 ديسمبر الحالي، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1196 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.



وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا، بجانب حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور هاني جميعة في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية وتقديم الخدمات الطبية من خلال 8 عيادات في 7 تخصصات.



وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1196 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان بجانب تحويل 96 حالة لمعمل دم - 44 حالة لمعمل طفيليات - 8 حالات أشعة عادية - تحويل حالة لعمل تقارير طبية ونفقة دولة - تحويل مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 135 حالة.



كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية.



إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ350 مواطنا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3584 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية.

