وزير الخارجية: البرلمان العربي منصة جامعة للتعبير عن تطلعات شعوب الأمة
وزير الري: خطة مصر 2050 ترتكز على التحول الرقمي وإدارة المياه الذكية
الكرملين: نبحث إعداد وثيقة تلزم أوكرانيا عدم الانضمام إلى الناتو كحجر أساس في المفاوضات
إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية.. جينيس: السخنة أعمق حوض ميناء صناعي مُنشأ على اليابسة| صور
شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
محافظات

محافظ بني سويف: توقيع الكشف على 1196 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان

أ ش أ

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية كفر أبو شهبة التابعة لمركز إهناسيا على مدار يومي السبت والأحد الموافقان 13 و14 ديسمبر الحالي، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1196 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.


وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا، بجانب حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.


وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور هاني جميعة في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية وتقديم الخدمات الطبية من خلال 8 عيادات في 7 تخصصات.


وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1196 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان بجانب تحويل 96 حالة لمعمل دم - 44 حالة لمعمل طفيليات - 8 حالات أشعة عادية - تحويل حالة لعمل تقارير طبية ونفقة دولة - تحويل مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 135 حالة.


كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية.


إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ350 مواطنا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3584 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية.
 

