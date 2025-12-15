بني سويف .. ضبط مركز طبي بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وامتداد هذه الحملات لتشمل القرى والعزب لضمان وصول الخدمة الطبية المنضبطة لجميع المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بنتائج هذه الجولات لتقييم الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي ضمن خطة المحافظة في هذا الملف.

تبين من التقرير ،الذي أعده الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى الحملة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتعاون مع فرع حماية المستهلك برئاسة أحمد دهشان رئيس الفرع ، وبمشاركة كل من الدكتور.كريم أحمد مساعد مدير إدارة العلاج الحر ، محمود فوزي عضو جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة، التي عن ضبط شخص منتحلا لصفة طبيب يدير مركزاً لمزاولة أنشطة طبية غير مرخصة، شملت إجراء عمليات حجامة وجلسات بالطب العربي والتقويم الحركي وسم النحل،وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة التي شملت كاسات حجامة وجهاز شفط،وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة .