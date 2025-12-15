بني سويف .. مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث تسرب غاز

لقى طالب مصرعه بحادث تسرب غاز بمسكنه الخاص بمنطقة المساكن أمام كلية الدراسات الاسلامية بمدينة بنى سويف.

أكد مصدر نبأ وفاة محمد زين حجاج محمد من محافظة المنيا ، طالب كلية التمريض بجامعة بنى سويف الأهلية عقب محاولات مكثفة بمستشفى بنى سويف التخصصى لعلاجه بصحبة زملائه بالحادث .

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث ادعاء تسرب غاز وذلك بمنطقة المساكن أمام كلية الدراسات الاسلامية بمدينة بنى سويف بشرق النيل ، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بـسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الطلاب إلى مستشفى بنى سويف التخصصى المركزي .

واستقبل المستشفى التخصصى بنى سويف المصابين وهم محمد زين حجاج محمد ومقيم بمحافظة المنيا ويبلغ من العمر 20 عام، طالب فى كلية التمريض بجامعة بنى سويف الاهلية حيث جري عمل انعاش قلبي رئوي له ، فيما فارق الحياة .

وإصابة محمد رضا فهمي يبلغ من العمر 20 سنه من محافظة المنيا ، طالب فى كلية تمريض ومصاب بحالة اغماء.

كما ضمت القائمة يوسف حماده محمد ' 20 عام ' من محافظة الفيوم ، طالب فى كلية الصيدلة ومصاب بحالة اغماء واحمد خالد محمد طالب ' 20 عام ' من محافظة أسوان ، بكلية الصيدلة ومصاب بحالة اغماء .

فيما تواصل الاطقم الطبية بمستشفى بنى سويف التخصصى تقديم الرعاية اللازمة للطلاب المصابين وتباشر جهات التحقيق أعمالها للوقوف حول ملابسات الحادث.

فيما كان الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، قد حرص ، اليوم ، على زيارة مستشفى بني سويف التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية لطلاب الجامعة الأربعة بكليتي الصيدلة والتمريض، الذين تعرضوا لحادث اختناق نتيجة تسرب غاز بمسكنهم الخاص ، ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتور علي محمد، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تفقدوا الحالة الصحية للطلاب المصابين، واستمعوا إلى تقارير الفريق الطبي المعالج حول تطورات حالتهم، واطمأنوا على استقرار أوضاعهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد حينها الدكتور طارق علي حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية والنفسية للطلاب، مع المتابعة المستمرة لحالتهم الصحية والتواصل الدائم مع ذويهم، مشددًا على أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات الجامعة، وأنها لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لهم حتى تمام شفائهم.

كما أشار إلى أن إدارة الجامعة تتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للطلاب، بالتنسيق الكامل مع المستشفى، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم.