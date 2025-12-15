قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يشهدان اجتماع مجلس المعاهد العليا الخاصة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الطفرة النوعية التي شهدتها منظومة التعليم العالي بالجامعات والمعاهد على أرض محافظة بني سويف خلال السنوات القليلة الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثلت في احتضان المحافظة العديد من الجامعات بمختلف أنواعها الحكومية والأهلية والخاصة والنوعية منها جامعات: بني سويف ، النهضة ،الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بجانب العديد من المعاهد العليا والمتوسطة في مختلف التخصصات.

وقال إن هذا أسهم بشكل كبير في استثمار الميزة النسبية التي تتمتع بها بني سويف من حيث كثرة المناطق الصناعية والأيدي العاملة , لاسيما مع جودة المحتوى التعليمي والاكاديمي الذي توفره تلك الكيانات العلمية والبحثية.

وأعرب عن تقديره لجهود ودور وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور في تحقيق هذه الطفرة من خلال المتابعة والتقييم والإشراف فضلا عن التيسيرات والتسهيلات التي توفرها لدعم عناصر تلك المنظومة.

من جانبه أعرب وزير التعليم العالى والبحث العلمي عن سعادته بالتواجد على أرض بني سويف وداخل أحد الصروح العلمية والأكاديمية المتميزة وهو مجمع المعاهد العليا بمنطقة بياض العرب ،والذي يعد واحداً من 180 معهدا تستوعب نحو مليون طالبا وطالبة في مختلف التخصصات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن منذ تكليفه بتولى مسؤولية الوزارة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي وجه بضرورة تحسين جودة التعليم باعتباره قاطرة النمو ، مستعرضا حزمة من الإجراءات والخطوات النوعية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في تطوير ودعم المنظومة الجامعية خاصة المعاهد العليا ،والتي تمثلت في إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات ليشمل ضمن مكوناته قطاع المعاهد بمختلف أنواعها وتخصصاتها ،بجانب حصول نحو 25%من المعاهد على اعتماد الجودة سواء الجودة المؤسسية أو البرامجية ،بالإضافة إلى الاعتماد الدولى لبعض المعاهد ،فضلا عن الحرص على عقد اجتماعات المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة خارج مقار الوزارة وإقامتها بمقار المعاهد بصفة دورية وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تحسين وتطوير المنظومة ،خاصة في ظل التجهيزات الفنية والإنشائية والبنية التحتية من معامل وقاعات تدريب  ومحاضرات ومحتوى علمي وأكاديمي متنوع ومميز بالتوازي مع تفعيل الجوانب العملية والتطبيقية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي رافقه خلالها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمجمع المعاهد العليا بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل

وتضمنت الزيارة، اجتماع مجلس شؤون المعاهد  العليا الخاصة ، في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف ،النائب نادر نسيم  وكيل لجنة التعليم العالي بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس  إدارة المجمع ، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجماعات وأعضاء هيئة التدريس  وعدد من أعضاء البرلمان

كما شملت الزيارة قيام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية لبعض منشآت وأقسام المجمع المُقام على مساحة إجمالية 18 ألف م2، ويضم المعهد العالي التكنولوجي للتمريض والمعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية  ، واستمعا لعرض موجز عن طبيعة ونظام الدراسة بالمعهد وتشمل  تخصصات ( فني أسنان ،تحاليل وبصريات) ، بجانب افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المعهد العالي للعلوم الإدارية  والذي يقوم بتقديم خريجين فى مجالات العلوم الإدارية وإدارة المنشآت الصناعية ،و تبلغ سنوات الدراسة به أربع سنوات يحصل الطالب بعد اجتيازها على درجة البكالوريوس" معتمدة من وزارة التعليم العالي" فى تخصصات إدارة المنشآت الصناعية وإدارة الأعمال.

بني سويف جامعة تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

نتنياهو وترامب

خرق لاتفاق غزة.. غضب في البيت الأبيض من نتنياهو بعد اغتيال رائد سعد

ملك البحرين ورئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني

وزير الخارجية

وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد