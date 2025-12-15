وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يشهدان اجتماع مجلس المعاهد العليا الخاصة

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الطفرة النوعية التي شهدتها منظومة التعليم العالي بالجامعات والمعاهد على أرض محافظة بني سويف خلال السنوات القليلة الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثلت في احتضان المحافظة العديد من الجامعات بمختلف أنواعها الحكومية والأهلية والخاصة والنوعية منها جامعات: بني سويف ، النهضة ،الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بجانب العديد من المعاهد العليا والمتوسطة في مختلف التخصصات.

وقال إن هذا أسهم بشكل كبير في استثمار الميزة النسبية التي تتمتع بها بني سويف من حيث كثرة المناطق الصناعية والأيدي العاملة , لاسيما مع جودة المحتوى التعليمي والاكاديمي الذي توفره تلك الكيانات العلمية والبحثية.

وأعرب عن تقديره لجهود ودور وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور في تحقيق هذه الطفرة من خلال المتابعة والتقييم والإشراف فضلا عن التيسيرات والتسهيلات التي توفرها لدعم عناصر تلك المنظومة.

من جانبه أعرب وزير التعليم العالى والبحث العلمي عن سعادته بالتواجد على أرض بني سويف وداخل أحد الصروح العلمية والأكاديمية المتميزة وهو مجمع المعاهد العليا بمنطقة بياض العرب ،والذي يعد واحداً من 180 معهدا تستوعب نحو مليون طالبا وطالبة في مختلف التخصصات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن منذ تكليفه بتولى مسؤولية الوزارة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي وجه بضرورة تحسين جودة التعليم باعتباره قاطرة النمو ، مستعرضا حزمة من الإجراءات والخطوات النوعية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في تطوير ودعم المنظومة الجامعية خاصة المعاهد العليا ،والتي تمثلت في إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات ليشمل ضمن مكوناته قطاع المعاهد بمختلف أنواعها وتخصصاتها ،بجانب حصول نحو 25%من المعاهد على اعتماد الجودة سواء الجودة المؤسسية أو البرامجية ،بالإضافة إلى الاعتماد الدولى لبعض المعاهد ،فضلا عن الحرص على عقد اجتماعات المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة خارج مقار الوزارة وإقامتها بمقار المعاهد بصفة دورية وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تحسين وتطوير المنظومة ،خاصة في ظل التجهيزات الفنية والإنشائية والبنية التحتية من معامل وقاعات تدريب ومحاضرات ومحتوى علمي وأكاديمي متنوع ومميز بالتوازي مع تفعيل الجوانب العملية والتطبيقية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي رافقه خلالها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمجمع المعاهد العليا بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل

وتضمنت الزيارة، اجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة ، في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف ،النائب نادر نسيم وكيل لجنة التعليم العالي بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة المجمع ، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجماعات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من أعضاء البرلمان

كما شملت الزيارة قيام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية لبعض منشآت وأقسام المجمع المُقام على مساحة إجمالية 18 ألف م2، ويضم المعهد العالي التكنولوجي للتمريض والمعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية ، واستمعا لعرض موجز عن طبيعة ونظام الدراسة بالمعهد وتشمل تخصصات ( فني أسنان ،تحاليل وبصريات) ، بجانب افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المعهد العالي للعلوم الإدارية والذي يقوم بتقديم خريجين فى مجالات العلوم الإدارية وإدارة المنشآت الصناعية ،و تبلغ سنوات الدراسة به أربع سنوات يحصل الطالب بعد اجتيازها على درجة البكالوريوس" معتمدة من وزارة التعليم العالي" فى تخصصات إدارة المنشآت الصناعية وإدارة الأعمال.