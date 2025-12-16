قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هواتف أوبو Find X9
هواتف أوبو Find X9
لمياء الياسين

من المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2026 إطلاق مجموعة من هواتف أوبو الرائدة في السوق الصينية و تشمل هذه المجموعة هاتف Find N6 القابل للطي، وطرازات جديدة من سلسلة Find X9، وسلسلة K13 Turbo

هواتف أوبو Find X9 

تشير التقارير إلى أن سلسلة Find X9 القادمة ستضم هواتف Find X9s وFind X9s+ وFind X9 Ultra ومستشعر واحد بدقة 200 ميجابكسل وثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل. 

هواتف أوبو Find X9 

مع ذلك، تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو تختبر حاليًا نظام كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل ونظرًا لأن هذا التكوين لا يتوافق مع تصميم الكاميرا المتوقع لهاتف X9 Ultra، فمن المرجح أن يكون موجودًا في أحد هواتف سلسلة Find X9 الأخرى المتوقع إطلاقها بالتزامن مع طراز Ultra.

مميزات هواتف أوبو Find X9 

يحتوي هذا الهاتف الغامض على شريحة جديدة من سلسلة Dimensity 9500 وتشير هذه التسريبات الجديدة من مصدر موثوق، Digital Chat Station، إلى أن الهاتف الغامض يعمل بمعالج Dimensity 9500 ويُلمح وجود علامة "+" في نهاية اسم الهاتف إلى أنه قد يكون نسخة مُحسّنة من معالج Dimensity 9500 الحالي. 

أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج HP5، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية تستخدم نفس مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابكسل. ورغم أن المصدر لم يُحدد اسم الجهاز، إلا أنه يبدو أنه إما Find X9s أو Find X9s.

من المتوقع أن يعمل كل من هاتفي Find X9s و Find X9s+ بمعالج Dimensity 9500 Plus .

تشير الشائعات إلى أن Find X9s سيكون هاتفًا ذكيًا صغير الحجم، بينما يُقال إن Find X9s+ هو نسخة مطورة من هاتف Find X9 الحالي  وأشار تقرير حديث أن Find X9s سيحتوي على ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.

بناءً على ذلك، يُرجح أن يكون الجهاز الغامض هو Find X9s، ولكن يُنصح بانتظار المزيد من التقارير للتأكيد.

هواتف أوبو هواتف أوبو الرائدة السوق الصينية سلسلة Find X9 سلسلة K13 Turbo هاتف Find X9 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق

مصطفى يونس يعلق على تنازل الأهلى عن القضايا المقدمة ضده

الاهلي

ناقدة: أحمد عبد القادر يرحل عن الأهلي لقطر خلال يناير

منتخب مصر

استعدادا لأمم أفريقيا.. تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا قبل لقائهما الودي

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد