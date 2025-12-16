قيمة استثنائية مقابل سعر .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

من المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2026 إطلاق مجموعة من هواتف أوبو الرائدة في السوق الصينية و تشمل هذه المجموعة هاتف Find N6 القابل للطي، وطرازات جديدة من سلسلة Find X9، وسلسلة K13 Turbo

هواتف أوبو Find X9

تشير التقارير إلى أن سلسلة Find X9 القادمة ستضم هواتف Find X9s وFind X9s+ وFind X9 Ultra ومستشعر واحد بدقة 200 ميجابكسل وثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل.

مع ذلك، تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو تختبر حاليًا نظام كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل ونظرًا لأن هذا التكوين لا يتوافق مع تصميم الكاميرا المتوقع لهاتف X9 Ultra، فمن المرجح أن يكون موجودًا في أحد هواتف سلسلة Find X9 الأخرى المتوقع إطلاقها بالتزامن مع طراز Ultra.

مميزات هواتف أوبو Find X9

يحتوي هذا الهاتف الغامض على شريحة جديدة من سلسلة Dimensity 9500 وتشير هذه التسريبات الجديدة من مصدر موثوق، Digital Chat Station، إلى أن الهاتف الغامض يعمل بمعالج Dimensity 9500 ويُلمح وجود علامة "+" في نهاية اسم الهاتف إلى أنه قد يكون نسخة مُحسّنة من معالج Dimensity 9500 الحالي.

أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج HP5، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية تستخدم نفس مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابكسل. ورغم أن المصدر لم يُحدد اسم الجهاز، إلا أنه يبدو أنه إما Find X9s أو Find X9s.

من المتوقع أن يعمل كل من هاتفي Find X9s و Find X9s+ بمعالج Dimensity 9500 Plus .

تشير الشائعات إلى أن Find X9s سيكون هاتفًا ذكيًا صغير الحجم، بينما يُقال إن Find X9s+ هو نسخة مطورة من هاتف Find X9 الحالي وأشار تقرير حديث أن Find X9s سيحتوي على ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.

بناءً على ذلك، يُرجح أن يكون الجهاز الغامض هو Find X9s، ولكن يُنصح بانتظار المزيد من التقارير للتأكيد.