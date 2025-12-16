محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة حيال مشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

وأوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص شكوى إحدى السيدات والمتعلقة بعدم صرف علاج "RevoladeK" لابنتيها اللتين تعانيان من نقص شديد في الصفائح الدموية وتحتاجان إلى نقل صفائح كل 15 يومًا، حيث أفاد التأمين الصحي بأنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية للشؤون الطبية لاستصدار قرارين بالموافقة بصرف العلاج اللازم للطفلتين وتم التواصل مع المواطنة للحضور واستلام العلاج، كما تم صرف مساعدة مالية من ديوان عام المحافظة.

من جانبها أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بأنه تمت المعاينة للمنطقة محل الشكوى بقرية بني منين على الطبيعة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتبين وجود تسريب مياه شرب وتم اتخاذ اللازم حيال أعمال كسح خزانات الصرف التقليدية لتخفيض منسوب المياه الجوفية، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين بالقرية والمتضرر من وجود تسريب مياه بمنزله.