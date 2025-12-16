قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خطة استثمارية ضخمة للصحة والتعليم والشباب والرياضة ببني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا ،لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصحة، التعليم، والشباب والرياضة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات.

حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى وكلاء وزارات: الصحة والتعليم والشباب والرياضة والإسكان، حيث تم استعراض تقارير مفصلة حول سير العمل في المشروعات الجارية.

ناقش السكرتير العام الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات قطاع الصحة، حيث تضمن التقرير المقدم نسب تنفيذ الأعمال الجارية بعدد من المستشفيات الحكومية،وإجراءات التسليم المبدئي  لعدد من الوحدات الصحية،وكذا جميع التفاصيل المتعلقة بمشروعات الإنشاءات الجديدة وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمنشآت الصحية.

كما تم مناقشة الموقف الخاص بمشروعات قطاع التعليم، والتي تركزت على توريد الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة لدعم العملية التعليمية والمدارس، وتطرق الاجتماع كذلك إلى مشروعات قطاع الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة مباني الخدمات والأنشطة المختلفة في عدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، لتعزيز الخدمات المقدمة للشباب.

وقد شدد السكرتير العام على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لضمان الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات المحافظ.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

