خطة استثمارية ضخمة للصحة والتعليم والشباب والرياضة ببني سويف

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا ،لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصحة، التعليم، والشباب والرياضة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات.

حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى وكلاء وزارات: الصحة والتعليم والشباب والرياضة والإسكان، حيث تم استعراض تقارير مفصلة حول سير العمل في المشروعات الجارية.

ناقش السكرتير العام الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات قطاع الصحة، حيث تضمن التقرير المقدم نسب تنفيذ الأعمال الجارية بعدد من المستشفيات الحكومية،وإجراءات التسليم المبدئي لعدد من الوحدات الصحية،وكذا جميع التفاصيل المتعلقة بمشروعات الإنشاءات الجديدة وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمنشآت الصحية.

كما تم مناقشة الموقف الخاص بمشروعات قطاع التعليم، والتي تركزت على توريد الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة لدعم العملية التعليمية والمدارس، وتطرق الاجتماع كذلك إلى مشروعات قطاع الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة مباني الخدمات والأنشطة المختلفة في عدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، لتعزيز الخدمات المقدمة للشباب.

وقد شدد السكرتير العام على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لضمان الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات المحافظ.