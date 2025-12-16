بتكلفة 90 مليون جنيه.. إنشاء أول مدرسة دولية حكومية ببني سويف الجديدة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في مشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي وتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل.

وقد رافقه خلال الزيارة : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،المهندس محمد ياسين طه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية،المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف

وتجول المحافظ داخل مكونات وأقسام المدرسة الكائنة بالحي الثالث، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 90 مليون جنيهاً، على مساحة إجمالية تزيد عن 20 ألف متر مربعاَ "مساحة المبنى 1680م2 ".

وتضم المدرسة 42 فصلاً دراسيا في مختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام،حيث يجرى حاليا أعمال التشطيبات الداخلية من الدهانات وتركيب النوافذ وبلاط وسيراميك الأرضيات والحوائط والمرافق وأعمال اللاند سكيب ، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 86% من إجمالي الأعمال الإنشائية والبنائية.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المدرسة التي تعتبر أول مدرسة دولية حكومية تحمل اسم بني سويف ، وتمثل إضافة مميزة لمنظومة التعليم بالمحافظة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتميز بالتنوع والشمول في قطاع التعليم ، إذ تحتضن المحافظة مدارس نوعية متميزة مثل : المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة المتفوقين ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي،ومدرسة "WE" للتكنولوجية التطبيقية والتي تمثل روافد لنخبة من الجامعات النوعية والخاصة والحكومية ،بهدف تخريج جيل قادر علي مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية

من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الأبنية، أن المدرسة تتكون من دور أرضي و3 علوي،موزعة بواقع : 6فصل رياض أطفال، 18 فصل ابتدائي، 9 فصول إعدادي، 9 فصول ثانوي، وملحقات متعددة تشمل غرفة كهرباء ،شبكات ،شئون إدارية، سكرتارية، مدير المدرسة، اجتماعات،جیم ،كافتيريا ، دورة مياه إدارة رجال ، دورة مياه بنين، دورة مياه بنات ، دورة مياه ادارة سيدات ،4أنشطة رياض - صالة متعددة ،2مدرسين- شبكات ،مكتبة ( ع - ث)- 2 دورة بنين-2 دورة بنات ،تحضير 2 معمل مطور ، 2( مدرسين وشبكات) مجالات ، 2 دورة مياه بنين - 2 دورة مياه بنات،مدرسين ،إشراف وشبكات ،أخصائي وشبكات ،كمبيوتر، تربية فنية ، تربية موسيقية،مكتبة،2 دورة مياه بنين - 2 دورة مياه بنات.

في المقابل أضافت وكيل التعليم أن المدارس الحكومية الدولية تمنح ثلاثة أنواع من الشهادة الدولية وهي شهادة الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية، و تشترط الخضوع لشروط القبول وتخطى الاختبارات، فضلا قيامها بتأكيد الهوية المصرية وتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية باللغة الأم وترسيخ الثقافة المصرية، حيث تعمل هذه النوعية من المدارس على تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة مع تقديم مناهج وشهادة البكالوريا الدولية المعتمدة عالميا،حيث يحصل الطالب على شهاده "IG" معتمده داخليا وخارجيا، تحت إشراف الوزارة من خلال تدريس مناهج وفق للمعايير الدولية فى مصر تماثل المناهج التى يتم تدريسها فى نظيرتها الخاصة، وبأقل تكلفة ممكنة وفى المتناول .