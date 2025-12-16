قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 90 مليون جنيه.. إنشاء أول مدرسة دولية حكومية ببني سويف الجديدة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في مشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي وتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل.

وقد رافقه خلال الزيارة : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،المهندس محمد ياسين طه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية،المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف

وتجول المحافظ داخل مكونات وأقسام المدرسة الكائنة بالحي الثالث، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية  بتكلفة تزيد عن 90 مليون جنيهاً، على مساحة إجمالية تزيد عن 20 ألف متر مربعاَ "مساحة المبنى 1680م2 ".

وتضم المدرسة 42 فصلاً دراسيا في مختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام،حيث يجرى حاليا أعمال التشطيبات الداخلية من الدهانات وتركيب النوافذ وبلاط وسيراميك الأرضيات والحوائط والمرافق وأعمال اللاند سكيب ، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 86% من إجمالي الأعمال الإنشائية والبنائية.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المدرسة التي تعتبر أول مدرسة دولية حكومية تحمل اسم  بني سويف ، وتمثل إضافة مميزة لمنظومة التعليم بالمحافظة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتميز بالتنوع والشمول في قطاع التعليم ، إذ تحتضن المحافظة مدارس نوعية متميزة  مثل : المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة المتفوقين ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي،ومدرسة "WE" للتكنولوجية التطبيقية والتي تمثل روافد لنخبة من الجامعات النوعية والخاصة والحكومية ،بهدف تخريج جيل قادر علي مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية

من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الأبنية، أن المدرسة تتكون من دور أرضي و3 علوي،موزعة بواقع : 6فصل رياض أطفال، 18 فصل ابتدائي، 9 فصول إعدادي، 9 فصول ثانوي، وملحقات متعددة تشمل غرفة كهرباء ،شبكات ،شئون إدارية، سكرتارية، مدير المدرسة، اجتماعات،جیم ،كافتيريا ، دورة مياه إدارة رجال ، دورة مياه بنين، دورة مياه بنات ، دورة مياه ادارة سيدات ،4أنشطة رياض - صالة متعددة ،2مدرسين- شبكات ،مكتبة ( ع - ث)- 2 دورة بنين-2 دورة بنات ،تحضير 2 معمل مطور ، 2( مدرسين وشبكات) مجالات ، 2 دورة مياه بنين - 2 دورة مياه بنات،مدرسين ،إشراف وشبكات ،أخصائي وشبكات ،كمبيوتر، تربية فنية ، تربية موسيقية،مكتبة،2 دورة مياه بنين - 2 دورة مياه بنات.

في المقابل أضافت وكيل التعليم أن المدارس الحكومية الدولية تمنح ثلاثة أنواع من الشهادة الدولية وهي شهادة الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية، و تشترط الخضوع لشروط القبول وتخطى الاختبارات، فضلا قيامها بتأكيد الهوية المصرية وتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية باللغة الأم وترسيخ الثقافة المصرية، حيث تعمل هذه النوعية من المدارس على تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة مع تقديم مناهج وشهادة البكالوريا الدولية المعتمدة عالميا،حيث يحصل الطالب على شهاده "IG" معتمده داخليا وخارجيا، تحت إشراف الوزارة من خلال تدريس مناهج وفق للمعايير الدولية فى مصر تماثل المناهج التى يتم تدريسها فى نظيرتها الخاصة، وبأقل تكلفة ممكنة وفى المتناول .

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

رئيس الاعلي للقضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراة بـ حقوق المنصورة

المتهم

قرار عاجل في استئناف المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد