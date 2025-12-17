قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضمن مشروعات التمكين.. محافظ بني سويف يتفقد معرض الأسر المُنتجة في ببا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، معرض مُنتجات الأسر المُنتجة الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي ، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي بالمديرية، التي تستهدف توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والشباب لإقامة مشروعات صغيرة، ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية ، ضمن جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين

جاء ذلك خلال تفقده للمعرض الذي أقيم داخل إحدى قاعات المناسبات بمركز ببا، في حضور: الدكتورة هبة مصطفى الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد أحمد علاء الدين  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ووليد كامل نائب رئيس المدينة.

وتجول المحافظ داخل معرض الأسر المنتجة والمشغولات اليدوية وبعض الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية، حيث ضم  العديد من المنتجات ،شملت منتجات غذائية ومخبوزات ،خيامية، سجاد ومسابح ومشغولات  ومفروشات هاند ميد"Hand-made" وإكسسوارات وملابس وأعشاب مُجففة وأثاث ، وغيرها من المنتجات التي اتسمت بالحرفية ومهارة الصنعة وحازت على إعجاب واستحسان الحضور

وأشاد المحافظ بمنتجات المعرض، مشيرا إلى أهمية التوسع في إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر والأفراد والجمعيات  على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم، وهو ما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للمساهمة فى تشجيع ثقافة العمل الحر والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

بني سويف محافظ بني سويف تضامن بني سويف

